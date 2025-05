Ea trezește România la PRO TV, soțul anchetează cele mai grele dosare! Cum arată, de fapt, viața de familie a Laviniei Petrea: ”Frământări, frustrări…”

Lavinia Petrea nu are bonă, nu are ajutoare peste ajutoare și nici nu se plânge. De 13 ani prezintă știrile de dimineață la Pro TV, dar adevărata provocare începe după ce iese din platou. Trei copii o așteaptă acasă, fiecare cu ritmul și nevoile lui, și un soț care, din fericire, e un partener pe bune. Ce o ajută să reziste? Spune că își trage energia din „copilul liber” care a fost cândva: crescută într-un sat, de o bunică pentru care ordinea era sfântă, iar iubirea nu venea cu prea multe alinturi. Lecțiile acelei copilării o ghidează și azi.

Prezentatoare TV și mamă a trei copii, Lavinia Petrea trăiește într-un univers bine ancorat între familie și carieră. Este căsătorită cu Romulus Varga, un procuror de elită, cunoscut pentru anchetele de răsunet, care este însă și un tată implicat, dar și un partener atent și dedicat . Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Lavinia ne vorbește despre copilăria care i-a devenit busolă în creșterea propriilor copii și despre valorile simple, dar puternice, moștenite de la bunica sa.

CANCAN.RO: Ai spus cândva „copilăria este busolă în procesul de creștere a copiilor ” — care sunt acele lecții sau gesturi simple din copilărie pe care le-ai transpus direct în felul în care îți crești astăzi cei trei copii?

Lavinia Petrea: Tot ceea ce este legat de respect pentru om, natură și viață. Îmi amintesc de niște reguli impuse de bunica mea, alături de care mi-am petrecut primii ani din viață, și care veneau din valorile și din principiile în care credea mamaia mea, și care mi se pare că sunt atât de actuale, atât de în acord cu parentingul de azi. Mâncam mereu la masă, cum puteam și cât puteam, murdărindu-mă, simțind texturile și gustul. Mamaia nu m-a urmărit niciodată cu lingurința prin curte să îmi bage mâncarea în gură, nu am făcut-o nici eu cu copiii mei.

Eram lăsată să experimentez, să cunosc mediul dar fără să-l distrug ci să conștientizez grija față de natură. Eram încurajată să mă joc cu ceea ce găseam prin curte, nu am fost înconjurată de o mulțime de jucării. Nici eu nu le-am oferit copiiilor mei jucăriile la modă, nu le-am umplut camera de plușuri și jucării gălăgioase. Bunica mea m-a implicat în treburile ei și mi-a dat mici sarcini, dar nu pentru că ar fi avut nevoie de ajutor ci ca să mă responsabilizeze, să fiu independentă și să simt stima de sine. Și am simtit că îmi vorbește de la egal la egal, nu ca un om mare care i se adresează unui copil care nu înțelege nimic. Fac același lucru cu copiii mei.

CANCAN.RO: Povestea despre bunica ta este impresionantă — dacă ar fi să alegi un singur moment sau o învățătură de la ea care te ghidează și acum, în rolul de mamă, care ar fi acela?

Lavinia Petrea: Bunica mea credea în puterea femeii. Femeia care poate muta munții din loc. Cred că cele mai puternice învățături le am în acest sens și le voi da mai departe în primul rând fetelor mele. Să fie independente, să creadă mereu în ele, să știe că în mintea și sufletul lor se găsește tot ce le trebuie ca să reușească tot ceea ce își vor propune. Un moment? Acela care nu s-a întâmplat în copliăria mea, ci în viața de adult, printre ultimele noastre momente împreună. Știam că în sufletul și corpul ei este multă durere, dar nu vedeam decât demnitate și forță și mi-a spus că dacă am dragoste și înțelegere în viața, am tot și să mă burcur de asta.

CANCAN.RO: Ai vorbit adesea despre influența bunicii tale, dar cum este relația ta astăzi cu părinții tăi? Te-au sprijinit concret în creșterea celor trei copii?

Lavinia Petrea: Părinții mei au fost întodeauna cei mai mari susținători ai mei, dar și cei mai aspri critici. Ei au respirat doar pentru mine și sora mea, iar acum și pentru nepoții lor. Ai mei fac cu copiii mei tot ce nu au avut timp și nu și-au permis să facă cu noi. Recupereză! Tata nu m-a pieptănat niciodată, dar acum le face codițe fetelor și merge la pescuit cu băiatul meu. Mă bucur că este așa.

Lavinia Petrea: ”Amândoi avem norocul să ne iubim meseriile, să le facem cu pasiune”

CANCAN.RO: Având trei copii și o carieră extrem de activă, cum reușești să găsești timp pentru tine? Care sunt micile momente de răsfăț pe care ți le acorzi?

Lavinia Petrea: Sunt foarte organizată și punctuală, în primul rând. Apoi am învățat să spun Nu și să prioritizez. În ultima vreme cel mai mult mă bucur de timpul pe care îl am pentru citit.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai provocator subiect, sau moment, pe care l-ai abordat în cariera ta pana acum?

Lavinia Petrea: Sunt 23 de ani de când sunt corespondent de eveniment si 13 și prezentator, au fost foarte multe provocări. Dar cred că cel mai dificil este atunci când, indiferent dacă ești la pupitru sau pe teren, trebuie să vorbești despre un anumit subiect, eveniment în desfășurare, dar ai foarte puține informații la îndemână și totul este în dinamică. Și nu vrei nici să dezinformezi, nici să exagerezi sau să minimalizezi întâmplările, dar trebuie să duci emisia sau liveul acela. Ei când îți iese asta, când îți termini treaba și ești mulțumit de ce ai făcut în astfel de condiții, trăiești un sentiment fantastic de satisfacție și mulțumire profesională.

CANCAN.RO: Cum reușiți să păstrați, tu și soțul tău, un echilibru între carierele voastre solicitante și viața de familie? Aveti timp exclusiv pentru voi doi?

Lavinia Petrea: Amândoi avem norocul să ne iubim meseriile, să le facem cu pasiune, adică energia rămasă după o zi de muncă nu se duce pe frământări și frustrări. Noi doi ne ocupăm exclusiv de programul de zi cu zi al copiilor și de casă și ne completăm foarte firesc responsabilitățile. Timp doar pentru noi doi reușim să avem datorită părinților noștri care sunt mereu acolo gata să ne ajute dacă vrem să plecă două zile fără copii. Altfel, pentru ieșiri mai scurte de două-trei ore, copiii pot sta singuri acasă. Da! Am ajuns în acest punct cu ei, și se descurcă foare bine.

CANCAN.RO: Având în vedere cât de devreme începe ziua ta, ai pățit vreodată vreo gafă haioasă din cauza somnului insuficient?

Lavinia Petrea: Nu mă pot concentra la fel de bine atunci când dorm foarte puțin iar în prima oră de la 6 la 7 sunt mai amorțită uneori. Programul matinal cu trezit la ora 4 nu este unul normal, fiziologic vorbind, și deși citesc textele înainte uneori pur și simplu mă trezesc că îmi iese pe gură alt cuvânt față de ce scrie îmi prompter. Am citit odată “pisică “ în loc de “piscină “ și a ieșit cam așa : “Autoritățile au investit în renovarea unei pisici. “ Și nici nu am clipit pentru că nu mi-am dat seama.

