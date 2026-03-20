Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul

De: Anca Chihaie 20/03/2026 | 14:14
echinocțiul de primăvară. Sursă: Pixabay

Anul 2026 aduce o ajustare subtilă, dar importantă, în percepția calendaristică a primăverii. Conform calculelor astronomice, echinocțiul de primăvară va avea loc vineri, 20 martie, la ora 15:45:57, ora locală a Parisului. Aceasta contrazice multora dintre noi ceea ce am învățat la școală, și anume că primăvara începe pe 21 martie. În realitate, această convenție calendaristică nu reflectă exact momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, fenomen care definește echinocțiul.

Echinocțiul de primăvară este punctul în care ziua și noaptea au durate aproximativ egale, termenul provenind din latinescul „aequus” (egal) și „nox” (noapte). În acest moment, Soarele intersectează planul ecliptic traiectoria aparentă a Soarelui pe cer cu planul ecuatorial al Pământului. Această aliniere marchează oficial începutul primăverii astronomice, indiferent de datele calendaristice tradiționale.

Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026

De la începutul secolului XXI, echinocțiul de primăvară a început să cadă constant pe 20 martie, o situație care va continua până în anul 2047. Începând cu 2048, data va fi chiar 19 martie. Următorul echinocțiu care va reveni pe 21 martie nu va avea loc decât în 2102. Această schimbare aparent minoră este rezultatul modului în care Pământul orbitează în jurul Soarelui și a discrepanțelor dintre anul calendaristic și anul tropical, adică timpul real necesar pentru ca Soarele să revină în aceeași poziție față de echinox și solstiții, potrivit Mediafax.

Planeta noastră necesită aproximativ 365,242 de zile pentru a finaliza o rotație completă în jurul Soarelui. Această fracțiune de zi – puțin peste un sfert de zi, creează un decalaj care se acumulează de la an la an, determinând variații în datele echinocțiilor și solstițiilor. Sistemul anilor bisecți a fost creat pentru a compensa parțial această diferență, adăugând o zi suplimentară la fiecare patru ani, însă ajustarea nu este perfectă, iar micile deviații se acumulează în timp.

În acest context, durata iernii care s-a încheiat recent a fost de 88 de zile, 23 de ore și 43 de minute, puțin mai scurtă decât media obișnuită. Această diferență se datorează rotației Pământului și poziționării acestuia în jurul Soarelui, demonstrând că anotimpurile nu sunt perfect fixe și că fiecare sezon poate avea variații subtile de la un an la altul.

Trei zodii vor simți o schimbare pozitivă la final de martie. Un nou capitol plin de oportunități se deschide în viața lor

Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Urmează luni grele pentru ele

Iți recomandăm
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Știri
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
Știri
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an...
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
Adevarul
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Digi 24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se...
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
go4it.ro
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe...
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Cum afli notele la simularea de la Evaluarea Națională din 2026. Ce trebuie să faci
Cum afli notele la simularea de la Evaluarea Națională din 2026. Ce trebuie să faci
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Vezi toate știrile