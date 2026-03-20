Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul

Anul 2026 aduce o ajustare subtilă, dar importantă, în percepția calendaristică a primăverii. Conform calculelor astronomice, echinocțiul de primăvară va avea loc vineri, 20 martie, la ora 15:45:57, ora locală a Parisului. Aceasta contrazice multora dintre noi ceea ce am învățat la școală, și anume că primăvara începe pe 21 martie. În realitate, această convenție calendaristică nu reflectă exact momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, fenomen care definește echinocțiul.

Echinocțiul de primăvară este punctul în care ziua și noaptea au durate aproximativ egale, termenul provenind din latinescul „aequus” (egal) și „nox” (noapte). În acest moment, Soarele intersectează planul ecliptic traiectoria aparentă a Soarelui pe cer cu planul ecuatorial al Pământului. Această aliniere marchează oficial începutul primăverii astronomice, indiferent de datele calendaristice tradiționale.

Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026

De la începutul secolului XXI, echinocțiul de primăvară a început să cadă constant pe 20 martie, o situație care va continua până în anul 2047. Începând cu 2048, data va fi chiar 19 martie. Următorul echinocțiu care va reveni pe 21 martie nu va avea loc decât în 2102. Această schimbare aparent minoră este rezultatul modului în care Pământul orbitează în jurul Soarelui și a discrepanțelor dintre anul calendaristic și anul tropical, adică timpul real necesar pentru ca Soarele să revină în aceeași poziție față de echinox și solstiții, potrivit Mediafax.

Planeta noastră necesită aproximativ 365,242 de zile pentru a finaliza o rotație completă în jurul Soarelui. Această fracțiune de zi – puțin peste un sfert de zi, creează un decalaj care se acumulează de la an la an, determinând variații în datele echinocțiilor și solstițiilor. Sistemul anilor bisecți a fost creat pentru a compensa parțial această diferență, adăugând o zi suplimentară la fiecare patru ani, însă ajustarea nu este perfectă, iar micile deviații se acumulează în timp.

În acest context, durata iernii care s-a încheiat recent a fost de 88 de zile, 23 de ore și 43 de minute, puțin mai scurtă decât media obișnuită. Această diferență se datorează rotației Pământului și poziționării acestuia în jurul Soarelui, demonstrând că anotimpurile nu sunt perfect fixe și că fiecare sezon poate avea variații subtile de la un an la altul.

