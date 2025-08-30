Echipa care s-a îngrășat la Asia Expres! “Noi furam și mâncare, după care o luam la pachet!”

Karmen, fiica lui Adrian Minune, a intrat în competiția Asia Express alături de buna ei prietenă, Olga Barcari – hairstylist. Drumul Eroilor le-a purtat prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, unde au fost nevoite să se descurce cu un dolar în buzunar, să găsească transport, cazare și să ducă la bun sfârșit probele din concurs. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, concurentele ne-au povestit cum au făcut față provocărilor ivite în cea mai dură competiție, dar au dat și din casă: s-au îngrășat! Au pus la cale un plan ingenios și nu au suferit de foame deloc!

Asia Express va avea premiera pe 7 septembrie la Antena 1. Vineri seara, la evenimentul de lansare a noului sezon, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Karmen și cu Olga despre experiența trăită pe Drumul Eroilor.

Olga Barcari: “Am plâns de fiecare dată când fredona”

CANCAN.RO: Cum v-a schimbat experiența Asia Express?

Karmen: Eu zic că ne-a făcut mai puternice.

Olga Barcari: Mi-am dat toate barierele jos, toate acele straturi de protecție cum ar veni. Am devenit un om mult mai calm, mai sensibil și mi-am dat seama că noi, aici în România, ne agităm pentru niște lucruri de nimic, adică ne agităm degeaba când putem să trăim fericiți mai calmi. Karmen cu siguranță și-a dat seama că este mult mai mult decât arată la TV doar o fată care cântă și arată bine.

Este extrem de deșteaptă, are un IQ foarte mare, are o tărie de caracter puternică, competitivă, e și sensibilă, e și dură, acum dacă vrea să înjure, după aceea te strânge în brațe, e și miloasă. Ea este foarte complexă, am descoperit-o. Cântă extrem de frumos live, efectiv am rămas șocată, am plâns de fiecare dată când fredona, un prieten foarte bun și un om pe care poți să te bazezi, mai ales într-o astfel de competiție.

Karmen: “ E un om foarte puternic, dar și un om pe care dacă l-ai supărat te șterge de pe lista oamenilor în viață”

CANCAN.RO: Cum ai făcut tu față dorului de fetiță?

Karmen: Mi-a fost greu, dar pot să zic că toată iubirea pe care o am i-am oferit-o Olgăi. Mi-a plăcut foarte mult experiența alături de ea, pentru că am descoperit un om puternic, cât și foarte sensibil. O dată ce renunți la barierele tale, lași lucrurile frumoase să iasă în evidență. E un om foarte empatic, e un om foarte puternic, dar și un om pe care dacă l-ai supărat te șterge de pe lista oamenilor în viață.

CANCAN.RO: Cine a cedat psihic?

Olga Barcari: Niciodată, nimeni. Au fost momente în care ne reglam situația. Dacă ea ceda și era obosită, preluam eu inițiativa și invers. Ne-am completat frumos și ne-am ajutat și ne-am complimentat una pe cealaltă cât să nu scoatem în evidență poate unele comportamente mai puțin frumoase. Poate vorbeam moldovenește și îmi zicea Karmen.

Olga Barcari: “Furam și mâncare, după care o luam la pachet”

CANCAN.RO: Ați slăbit sau v-ați îngrășat la Asia Express?

Karmen: Eu m-am îngrășat.

Olga Barcari: Ne-am îngrășat, pentru că noi furam și mâncare, după care o luam la pachet. Aveam grijă să iau la pachet de la oameni de acasă, Karmen voia să mănânce din 3 în 3 ore și atunci îi dădeam câte puțin și ne-am descurcat.

CANCAN.RO: Câte kilograme te-ai îngrășat?

Karmen: Nu știu să-ți zic, dar important este că s-a văzut masa musculară. Eu sunt destul de slăbuță, am 50 kg, dar având în vedere că am alergat foarte mult timp cu 12 kg în spate și am făcut foarte mult efort fizic, s-a văzut treaba asta și mi-a plăcut foarte mult cum mi s-a schimbat corpul după Asia Express.

Semn că trebuie să mă apuc și să mă țin, că de apucat m-am mai apucat eu, dar nu știu câte ori, să mă țin de sală.

CANCAN.RO: Trebuie să-ți iei un antrenor personal care să te motiveze.

Karmen: Da, am avut, dar viața mea e o viață tumultoasă, plină cu de toate și cu un copil destul de energic și multe responsabilități și îndatoriri, așa că mai ne apucăm, mai facem pauză, iar ne lăsăm, iar ne apucăm și tot așa.

Karmen: “La început totul a fost șocant. Am descoperit că nu sunt un om atât de pretențios”

CANCAN.RO: Ce v-a scos din zona voastră de confort: cazarea, să găsiți transport, o probă fizică mai dificilă?

Olga Barcari: Probele fizice nu, pentru că am putere, eu le făceam de fiecare dată, că sunt antrenată cumva, dar ne-a scos, pentru că noi fiind fete, să umblăm cu hainele din casă în casă. Prima cameră a oamenilor arăta cât de cât bine, dar nu știai la ce te aștepți. Dormeam prin niște paturi tari de lemn, pe bambus, pe ce vrei tu, adică era horror ce era acolo. Era mizerie foarte mare și cumva era șoc pentru noi când intram în casă, trebuia să ne prefacem cum că e ok, dar na, șocul era cumva…

CANCAN.RO: Ție ce ți-a fost mai greu?

Karmen: La început totul a fost șocant, real vorbind, dar ușor, ușor ne-am adaptat și mi-a plăcut că am descoperit că nu sunt un om atât de pretențios și că mă pot mulțumi și cu ceea ce mi se oferă.

CANCAN.RO: Ce nu v-a lipsit din bagaj? Ce ați vrut neapărat să aveți la voi?

Karmen: Make-up-ul și parfumul.

Olga Barcari: Da, make-up-ul și parfumul. Karmen avea parfumul la ea la îndemână, se parfuma tot timpul.

