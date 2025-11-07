Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene aduce în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitată este Titiana Popa, cea care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde medicina clasică pare să nu mai poată ajuta.

De-a lungul conversației purtate cu Titiana Popa, ascultătorii vor descoperi rugăciunea care curăță energiile nefavorabile, metodele de testare kinesiologică, cauzele ascunse ale dezechilibrelor fizice și emoționale, dar și primii pași spre armonie interioară.

Podcast ALTCEVA despre medicina sufletului: Titiana Popa

Titiana Popa explică, de altfel, cum putem activa scutul de protecție împotriva energiilor negative și cum putem recunoaște „duhurile care ne ajută” în procesul de vindecare.

Pe de altă parte, episodul vorbește despre curățarea memoriei din inimă, tratamentele prin intermediul duhurilor și chiar despre vocea icoanelor, într-un dialog care unește știința, spiritualitatea și experiența personală a vindecării.

„Sunt niște legi divine și omul trebuie să fie conștient de acest lucru”, concluzionează Titiana Popa, oferind ascultătorilor o perspectivă unică asupra „medicinei sufletului” — o terapie a conștiinței, a rugăciunii și a iubirii universale.

🔊 Episodul complet va fi disponibil sâmbătă, 8 noiembrie 2025, pe canalul oficial de YouTube Altceva cu Adrian Artene.