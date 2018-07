Edward Iordănescu: „Am fost în locul potrivit, la momentul nepotrivit!”

Tehnicianul Edward Iordănescu a ținut într-o postare pe facebook, să lămurească mai multe aspecte după despărțirea de CFR Cluj, care s-a produs doar duoă trei jocuri oficiale. Iordănescu jr. susține că s-a despărțit în relații bune de ardeleni și a mărturisitt că „a fost în locul potrivit la momentul nepotrivit”.

„Am fost în locul potrivit, un club cu multă istorie în spate, la momentul nepotrivit. Am venit alături de nişte oameni şi am plecat împreună. Sunt cei care m-au dorit şi adus la echipă şi care până la urmă au produs performanţă pentru CFR. Un campionat şi o Supercupă reprezintă performanţă. Le mulţumesc pentru sprijinul necondiţionat. E naiv cine crede că latura sportivă a stat la baza plecării mele de la CFR. Nu poţi pleca după 3 jocuri de la o echipă, din care unul a reprezentat câştigarea unui trofeu pe terenul Craiovei”, a postat pe facebook, Iordănescu jr.

Tehnicianul, care a stat pe banca echipei campioane în doar trei meciuri oficiale, cucerind Supercupa României (1-0 cu Universitatea Craiova), remizând acasă cu FC Botoşani (1-1, în prima etapă a Ligii I) şi pierzând acasă cu Malmo FF (0-1 în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor), a ţinut să le mulţumească jucătorilor pentru solidaritatea arătată.

„M-a bucurat şi onorat gestul jucătorilor, iniţiativa lor de solidaritate. Sunt jucători valoroşi pentru care am venit până la urmă. Am crezut mereu în ei şi sunt sigur că vor performa la cel mai bun nivel. Le voi ţine pumnii mereu. Însă ei au înţeles că personalitatea mea nu m-a lăsat să mă întorc. E adevărat ca m-a sunat patronul şi mi-a spus că doreşte să rămân, că nu mai este de acord cu rezilierea, a venit şi la stadion să vorbim, însă era greu să mai continui. Am avut o discuţie finală complexă cu dânsul şi cred că ne-am despărţit în relaţii mai mult decât normale”, a conchis Edward Iordănescu.

Locul acestuia a fost luat pe banca campionaei de toni Conceicao, tehnician care își va începe cel de-al treilea mandat pe banca tehnică a formației ardelene la Călărași.