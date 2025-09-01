El este Alex Ieremciuc, tânărul mort în accidentul cumplit din Arad. Avea doar 22 de ani și era pompier voluntar

Este doliu într-o familie din Lipova! Alex Ieremciuc, în vârstă de 22 de ani, a murit într-un tragic accident rutier. Din primele informații ale anchetatorilor, tânărul pompier nu avea permis de conducere.

A fost o noapte neagră pe o șosea din Arad. Vineri seară, 30 august 2025, într-o curbă în afara localității Neudorf, Alex Ieremciuc a pierduct controlul volanului mașinii pe care o conducea și s-a răsturnat într-un șanț de pe margina șoselei. Pe scaunul din dreapta a tânărului se afla iubita lui, o fată de 19 ani.

Alex, tânărul pompier din Lipova, nu avea permis de conducere

Din primele cercetări, împactul a fost atât de puternic încât Alex a fost proiectat prin parbriz, suferind răni grave. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața tânărului.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că pompierul nu avea permis de conducere. Tânăra care se afla pe scaunul din dreapta a șoferului a supraviețuit, însă a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

„În seara de 29 august 2025, în jurul orei 19:45, prin 112, a fost sesizat un accident, pe DJ 682. Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat. Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale. Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere. Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului”, au transmis reprezentanţii IPJ Arad.

Lipova este în Doliu

Moartea prematură și fulgerătoare a lui Alex Ieremciu a șocat întreaga comunitate din Lipova. Tânărul de 22 de ani a fost descris ca fiind unul dintre cei mai dedicați pompieri voluntari din cadrul SVSU Lipova.

“Cu profund regret anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului și prietenului nostru, Alex Ieremciuc, voluntar devotat și om deosebit, care și-a pierdut viața în această seară într-un tragic accident.

Condoleanțe familiei!”, a transmis Adrian Antoche, viceprimarul orașului Lipova. “Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la colegul nostru drag, Alexandru Ieremciuc, pompier voluntar în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova. A fost mereu un exemplu de curaj, devotament și altruism, punând viața și timpul său în slujba comunității. Plecarea lui lasă un gol imens în inimile noastre și în familia pompierilor voluntari, dar amintirea sa va rămâne vie prin faptele bune și dăruirea de care a dat dovadă. Drum lin spre lumină, camarade! Odihnește-te în pace, iar noi te vom păstra mereu în gând și în rugăciune. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”, au transmis și colegii săi din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lipova.

