Alertă națională: SRI cere expulzarea unui cetățean străin, considerat pericol pentru români

Situație tensionată la nivel național, după ce Serviciul Român de Informații a cerut expulzarea urgentă a unui cetățean străin aflat pe teritoriul României. Potrivit unor surse oficiale, bărbatul, care are origini arabe, a fost monitorizat o perioadă de timp de către ofițerii SRI, care au considerat activitățile sale suspecte și potențial periculoase pentru siguranța publică.

Surse MEDIAFAX spun că bărbatul de origini arabe este considerat un real pericol pentru români.

”Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se arată în raportul pe care SRI l-a înaintat către Imigrări, dar, în același timp, și către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Alertă națională

Ofițerii de informații susțin că au adunat date care arată clar intenția lui Z.M.F.I. de a comite posibile acte cu caracter terorist, capabile să pună în pericol numeroase vieți. În acest context, SRI a cerut ca bărbatul să fie declarat indezirabil pe teritoriul României și expulzat cât mai curând.

Potrivit sursei citate, decizia este tratată cu maximă seriozitate, având în vedere riscul ridicat la adresa securității naționale.

De partea cealaltă, apărătorul cetățeanului străin respinge acuzațiile și contestă măsura:”așa-zisa intenție trebuie dovedită” și Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său, a declarat avocatul.

Acesta a adăugat:

„Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”.

Cazul va fi analizat de autoritățile competente în regim de urgență, iar măsura expulzării urmează să fie stabilită în funcție de probele și concluziile anchetei.

