Florentin Alexandru Botnaru are 26 de ani, împliniți pe 29 aprilie, și practică sportul de la vârsta de 5 ani. Anul trecut, la Campionatele Naționale de Fitness și Culturism, la Sibiu, a ocupat primul loc la categoria 68 de kilograme, și locul 7 la general, din peste 400 de concurenți. Este cea mai bună performanță în acest sport, obținută de un giurgiuvean. CANCAN.RO vă spune povestea lui inedită.

A început mai întâi cu judo, sub îndrumarea antrenorului Grigore Gheorghe (Oxigen), unul dintre cei mai longevivi și apreciați antrenori ai judoka giurgiuveni. Odată cu ultimul an de liceu, mai exact după ce a trecut cu bine și examenul de bacalaureat, a început să lucreze mai mult exerciții de forță, la sală, simțindu-se, cumva, atras de culturism, un sport prea puțin cunoscut în Giurgiu, dar și în România. Actualmente, este legitimat la clubul Farul Constanța, care are faima de cel mai bun din țară.

Când s-a apucat de exerciții avea doar 49 de kilograme

„La fitness am început singur, să zicem dintr-o greșeală. Nu credeam niciodată că voi ajunge aici, să câștig un titlu național, dar se pare că, până la urmă, sportul te cheamă! Am început să mă antrenez la sala de sport de la Dunăreana (n.r. sală dezafectată a fostei întreprinderi textile din municipiu, transformată, de mai bine de un deceniu, în sală de sport), sală la care voi activa, în curând, și ca antrenor.

Mă antrenez singur, îi ajut și pe alții. Când m-am apucat de exerciții la sală, eram foarte slab, aveam doar 49 de kilograme, și în acest interval am pus pe mine aproximativ 20 de kilograme”, povestește Florentin.

Deși mulți ar fi tentați să creadă că la bază are ANEFS-ul, Florentin nu are studii superioare. Dar este un autodidact prin excelență, luptând tot timpul cu tentațiile tinereții și, mai ales, cu prejudecățile multora dintre cei din jurul său. În schimb, este absolventul unui curs de antrenori de fitness și culturism, organizat de federația de specialitate.

„Ai nevoie de chemare”

„În acest sport, trebuie să încerci și să vezi ce funcționează. Degeaba ai studii superioare, dacă nu pui în practică toate cunoștințele acumulate în facultate. Ai nevoie de chemare, de pasiune…”, spune sportivul.

Prietenii îl privesc puțin ciudat… la petrecerile organizate „la un grătar", nu bea, nu fumează și, de cele mai multe ori, vine cu casoleta de acasă: salate, piept de pui cu orez și alimentație sănătoasă, mai ales în perioada pregătirilor de concurs. Poate de aici i se trage și una dintre pasiuni: gătitul. Încă nu s-a hotărât dacă va participa la emisiunile cooking-show, dar… se mai gândește!

În schimb, atunci când este „prins la mijloc” în vreun conflict, aspectul său fizic, de Arnold, îl avantajează. Mulți fac un pas în spate, neștiind dacă mușchii lui Florentin sunt „lucrați” sau „umflați” de steroizi. De altfel, de multe ori s-a confruntat cu ideile preconcepute ale unora dintre concetățeni, care îl catalogau, imediat ce îl vedeau, ca fiind „dopat”, „drogat”, „plin de steroizi”.

„Toată lumea vrea rezultate peste noapte”

„Nu folosesc așa ceva, și mă refer la steroizi, pentru că eu fac cu adevărat sport de performanță. Sunt folosiți la nivel internațional, chiar dacă, oficial, nu sunt acceptați. Dar este ceva, o soluție de compromis, să zicem, adică și da, și nu. E un acord tacit… Dar nu indic aceste substanțe pentru că, dacă erau bune, le luam eu! Dacă vrei un stil de viață sănătos, nu cauți scurtături.

Toată lumea vrea rezultate peste noapte, obținute cu aceste substanțe, dar, repet, eu nu recomand așa ceva. Mai bine ai răbdare, iar rezultatele sunt cu mult mai bune. Pe de altă parte, steroizii nu fac decât să te «umfle» pe moment, iar în clipa în care te lași de sport… apare acel aspect dizgrațios!”, mai mărturisește Florentin Botnaru.

Pentru a porni pe acest drum, al sportului, nu există vârste-limită. La sala unde se antrenează Florentin sunt copii de câțiva anișori, ce lucrează mai mult cu greutatea proprie (fără a „trage" de fiare), până la persoane ce depășesc 70 de ani. Dar, pentru performanță, vârsta este de circa 15 ani. Din păcate, la Giurgiu, nu sunt fete dornice de asemenea performanțe.

Un regim de viață draconic

Iar Florentin Alexandru Botnaru este, pentru mulți, o excepție. Este primul giurgiuvean ce a urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere într-un concurs important (Campionatele Naționale de Fitness și Culturism, Sibiu, august 2020), la startul competiției înscriindu-se, în total, circa 400 de concurenți.

A fost, de altfel, și singurul concurs serios organizat în această perioadă a pandemiei, când aproape toate activitățile din România au fost puse pe „pauză”. Cât despre antrenamente, Florentin a găsit soluții: cu sălile închise, s-a mutat în curtea unui prieten, unde a încropit, dintr-o bară de metal și câteva cauciucuri umplute cu deșeuri de construcții (cărămizi, piatră spartă), greutăți pentru antrenamente.

„La nivel de performanță, este un sport foarte costisitor. Ai nevoie de alimentație adecvată, sală de antrenamente, antrenor…Dar satisfacțiile de după, atunci când obții o medalie, sunt de mii de ori peste aceste sacrificii. Gândiți-vă că, trei luni înainte de o competiție importantă, intri într-un regim de viață draconic: te trezești la aceeași oră, mesele sunt la aceleași ore, nu ai voie decât anumite alimente, antrenamentele sunt antrenamente, deci… cam adio cu ieșirile în oraș… Dar merită!”, mai spunea Florentin Alexandru Botnaru, înainte de a se întoarce la antrenamente, pentru că în luna septembrie îl așteaptă un nou concurs: Campionatele Naționale, unde speră să reediteze succesul anului anterior.

