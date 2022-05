El este tânărul de 18 ani care și-a pierdut viața într-un incendiu din Iași cauzat de un accident rutier

Un băiat de 18 ani din Iași și-a găsit sfârșitul într-o mașină care a luat foc în urma unui accident rutier. Dănuț, căci acesta este numele tânărului, abia își obținuse permisul de conducere și ieșise în oraș cu prietenii pentru a sărbători.

După ce a aflat că a trecut de proba traseului și că, în câteva zile, va avea permis, Dănuț a dorit să petreacă puțin timp alături de doi dintre prietenii săi. Cei trei au ieșit la plimbare pe un drum din Iași, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată din cauza șoferului care conducea autoturismul.

CITEȘTE ȘI: CÂȚI LEI COSTĂ O VIAȚĂ DE OM ÎN ROMÂNIA, DE FAPT! CE SUMĂ PRIMESC RUDELE DAUNE, PENTRU MOARTEA UNEI FAMILII ÎNTREGI DIN HUȘI

Tânărul de 18 ani a murit carbonizat la scurt timp după ce și-a luat permisul

Accidentul în care Dănuț a murit a fost provocat de neatenția șoferului, un tânăr de 22 de ani, care, după primele investigații, ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Autovehiculul s-a lovit puternic de un tir care venea din sens opus, urmând ca în cele din urmă să intre cu putere în trunchiul unui copac.

Șoferul mașinii, precum și o fată care se afla pe bancheta din spate au fost scoși imediat din mașină de către oamenii care s-au oprit să dea o mână de ajutor. Din păcate, pentru Dănuț nu s-a mai putut face nimic, deoarece mașina a luat foc și acesta a rămas prins în interior.

„Mașina începuse să ardă. Am scos fata, apoi șoferul. Apoi am început să tragem de pasagerul din dreapta, însă a explodat ceva în mașină. Băiatul era semiconștient, ne-am ars la mâini, dar nu ne-am mai putut apropia de el. Era vâlvătaia prea mare. Era un pic mai grăsuț decât ceilalți, nu am putut să îl răsucim, să-l scoatem. Ne pare rău pentru el”, a spus unul dintre martori.

VEZI ȘI: TÂNĂR DIN IAȘI, MORT ÎN URMA UNUI ACCIDENT FEROVIAR. AR FI AȘTEPTAT PE CALEA FERATĂ VENIREA TRENULUI

Șoferul aflat la volan dă vina pe tânărul mort

După ce a fost scos din mașină, iar polițiștii au ajuns la fața locului, tânărul de 22 de ani a negat faptul că a consumat băuturi alcoolice. Testele de sânge au arătat, însă, contrariul. Mai mult decât atât, băiatul le-a declarat polițiștilor care s-a deplasat de urgență în locul în care a avut loc accidentul că nu el s-ar fi aflat la volan, ci prietenul său de 18 ani. Martorii care au văzut ce s-a întâmplat și au ajutat la extragerea din autoturism a celor două victime au negat vehement posibilitatea ca Dănuț să se fi aflat la volan.