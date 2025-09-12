El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea

Principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost prins. Tânărul în vârstă de 22 de ani se află în custodia autorităților, iar anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump. Iată tot ce se știe despre el până în acest moment!

Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți activiști republicani și un aliat de încredere președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley.

Cine este asasinul lui Charlie Kirk

Potrivit NBC News, principalul suspect este Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah. Se pare că tatăl său a fost cel care l-a convins să se predea, după 2 zile în care a fost căutat de autoritățile din SUA.

JUST IN – Mugshots released of Tyler Robinson, Charlie Kirk’s assassin. pic.twitter.com/InNzwOX88R — Disclose.tv (@disclosetv) September 12, 2025

Se pare că cel care l-ar fi convins pe tânăr să se predea a fost chiar tatăl acestuia. Donald Trump a făcut anunțul și a spus că un pastor a ajutat la prinderea criminalului.

„A fost un pastor, iar pastorul a mers la un prieten, apropo, pastorul este implicat în aplicarea legii, și bunul lui prieten este un mareșal federal de rang înalt. De acolo au preluat ei, iar apoi a intervenit tatăl. Tatăl l-a convins pe fiu”, a transmis liderul USA.

Mai mult, informații noi au ieșit la iveală. După ce a comis fapta, criminalul i-ar fi scris colegului său de cameră pe discord pentru a-i spune să se ducă să ia pușca de unde a ascuns-o, i-a spus locul și i-a explicat că este înfășurată într-un prosop.

Donald Trump a făcut o declarație dură. Liderul SUA a spus că speră ca asasinul să plătească cu viața pentru ceea ce a făcut.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea. Kirk a fost cea mai drăguţă persoană din lume, a fost ca un fiu pentru mine, şi nu merita o asemenea soartă”, a declarat Trump.

