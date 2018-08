El este unul dintre huliganii care au bătut-o pe jandarmerița Ștefania! A fost prins când încerca să fugă din țară

Trei dintre agresorii jandarmeriţei care a fost bătută vineri în Piaţa Victoriei au fost prinşi. Unul dintre huligani ar fi intenţionat să părăsească ţara.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Poliţia Capitalei – Serviciul Omoruri au audiat azi noapte șase persoane cu privire la evenimentele din seara anterioară din Piaţa Victoriei. Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele mentionate. În paralel cu aceste activităţi au fost analizate înregistrările realizate de mass-media, anunță antena3.ro.

”Au venit jandarmii și m-au luat, m-au amenințat. Am participat la violențe, nu din voia mea. Am fost nevoit. Am văzut ce s-a întâmplat cu fata jandarmerița.. nu și-au dat seama că e femeie… ei se încinseseră deja..am zis că am băut în seara aia, e greșeala mea!”, și-a recunoscut vina unul dintre huligani.

Citește și PRIMELE IMAGINI CU ȘTEFANIA, JANDARMERIȚA DE 23 DE ANI BĂTUTĂ DE HULIGANI ÎN PIAȚA VICTORIEI! CE I-A SPUS UNUI PROTESTATAR CU DOAR CÂTEVA ORE ÎNAINTE DE INCIDENT: „A VORBIT TARE FRUMOS CU MINE”

Activităţile desfăşurate au ca scop stabilirea identităţii celor prezenţi în zona producerii agresiunii şi a acţiunilor desfăşurate de aceştia, informează Poliţia Capitalei, care nu precizează dacă printre suspecţii interogaţi se află cele trei persoane amintite anterior de Antena 3.

Potrivit Antena 3, unul dintre agresori s-ar fi predat, unul a fost reţinut de acasă, iar altul a fost reţinut de pe stradă, când se îndrepta spre Piaţa Victoriei. Pistolul furat vineri seară de la jandarmeriţa agresată nu a fost deocamdată recuperat.

Citește și: Prima reacție a jandarmeriței după ce a fost bătută la mitingul diasporei!

Reamintim faptul că vineri seara doi jandarmi, dintre care o femeie, au fost prinşi în mijlocul unui grup de manifestanţi şi au căzut victime agresiunii mulţimii furioase, vineri seară. Cei doi jandarmi au fost scoşi de mai mulţi manifestanţi paşnici, care au făcut scut uman în jurul celor doi şi i-au escortat până la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-şi salva colegii.

Citește și POZĂ ȘOCANTĂ CU JANDARMERIȚA BĂTUTĂ ÎN PIAȚA VICTORIEI POSTATĂ DE MIRCEA BADEA: „RĂZBOI ÎN PLINĂ STRADĂ”