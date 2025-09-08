Elena Adascăliței și-a pierdut fiul și soțul în accidentul cumplit din Iași. Femeia e îngenuncheată de durere: ”Nora nu știe ce s-a întâmplat”

Elena Adascăliței, mama tânărului care a murit, alături de tatăl său, în accidentul de la Iași, și-a găsit puterea de a vorbi despre tragedie! Femeia este distrusă de durere. Și-a pierdut fiul și soțul, iar nora și un alt băiat al ei, aflați în căruță, se află în spital.

Vineri seara, 5 septembrie 2025, în jurul orei 20:25, un accident cumplit a avut loc între localitățile Scânteia și Grajduri din județul Iași. Un șofer de autoutilitară, în vârstă de 69 de ani, a izbit violent o căruță în care se aflau Cecilia, de 18 ani, iubitul ei, Ștefan, de 21 de ani, tatăl acestuia de 50 de ani și fratele său. Bărbatul și fiul său au murit, iar nora însărcinată și celălalt băiat au ajuns de urgență la spital.

Elena Adascăliței și-a pierdut fiul și soțul în accidentul de la Iași

O întreagă familie a fost distrusă în urma unui accident teribil. Un bărbat de 50 de ani și fiul său, în vârstă de 21 de ani, și-au pierdut viața, după ce o autoutilitară a izbit violent căruța în care se aflau. Alături de ei, mai erau fratele lui Ștefan, care se luptă să trăiască, și Cecilia, iubita lui.

Tânăra este însărcinată și a fost transportată de urgență la spital. Elena Adascăliței, mama lui Ștefan, a mărturisit că Cecilia este conștientă acum, dar nu a aflat încă nimic despre tragedie. Femeia și-a pierdut soțul și un fiu, iar acum se roagă ca celălalt băiat al ei să scape cu viață.

Cei patru se întorceau acasă după o zi de muncă. Nu mai aveau mult până la destinație, însă nu au mai apucat să ajungă. Elena a auzit echipajele de salvare și a simțit că ceva rău s-a întâmplat. Femeia a mers imediat la locul accidentului, unde a trăit un adevărat șoc.

„Eram acasă, am auzit pompierii și atunci am zis că s-a întâmplat ceva și când m-am dus acolo, ei erau pe jos. Eu atât am văzut. Băiatul mi-a zis că ei mergeau frumos pe partea lor, cum întotdeauna mergeau, și o dubiță a dat să depășească o mașină și atunci a intrat direct. I-a nenorocit de tot… soțul, fiul, celălalt băiat să sperăm că scapă. Celălalt fiu al dumneavoastră. Și Nora este conștientă, să sperăm că este bine. Ea nu știe ce s-a întâmplat. Sunt dărâmată, o mamă care a rămas singură cu cinci copii. E foarte greu”, a declarat Elena Adascăliței pentru Alo, Iași.

Potrivit primelor informații, șoferul autoutilitarei, în vârstă de 69 de ani, a efectuat o depășire regulamentară. Căruța în care se aflau victimele nu ar fi fost semnalizată corespunzător pe timp de noapte, astfel vina i-ar aparține căruțașului. Conducătorul auto a observat-o prea târziu și nu a mai reușit să evite impactul.

