Elena Gheorghe a făcut anunțul chiar de ziua ei: ”Un nou bebeluș!”

Elena Gheorghe a făcut anunțul chiar de ziua ei. Artista le-a mărturisit fanilor că a primit cel mai frumos cadou: un bebeluș!

Mai sunt doar câteva zile pânã la super concertul de muzicã armãneascã pe care Elena Gheorghe îl va susţine pe data de 23 mai la Sala Palatului, aşa cã artista se bucură din plin de ultimele pregătirir pentru marele eveniment. Albumul va fi lansat joi, iar Elena Gheorghe le-a mărturisit fanilor că de ziua numelui a primit cel mai frumos cadou! (CITEȘTE ȘI: CLIPE DIFICILE PENTRU ELENA GHEORGHE. A AJUNS DE URGENȚĂ LA SPITAL)

„De ziua mea, nu puteam să primesc un cadou mai frumos: un nou bebeluş!:) Adica, un nou album, Luna Albă, care urmează să fie lansat joi, pe 23 mai. Vă mulţumesc tuturor pentru urări şi “La mulţi ani!” sărbătoriţilor de azi! ❤„, a scris Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, pregătiri intense pentru concert

De câteva zile, artista şi-a schimbat puţin tabieturile pentru a se pregăti așa cum trebuie pentru marele eveniment!

“Chiar dacă îmi place să îmi încep dimineaţa cu o cafea bunã, în ultimul timp am renunţat la ea, tocmai pentru a evita deshidratarea, al cărei impact îl resimt imediat la nivelul corzilor vocale. Ba chiar am şi un truc, pe care îl folosesc înainte de concerte: consum mai multe acadele, despre care se ştie că ajută fantastic la stimularea glandelor salivare, care, la rândul lor hidratează corzile vocale. Iar de când am descoperit acadelele de la farmacie, fără zahăr, nu pot decât să spun că sunt foarte fericită”, povesteşte Elena.

Acestea nu sunt însă singurele trucuri la care cântăreaţa apeleazã înaintea marilor concerte. Elena are şi un preparat pe care îl consumã înainte de a urca pe scenã, același pe care îl consuma și Elvis Presley. (VEZI ȘI: ELENA GHEORGHE ȘI-A LĂSAT FANII MASCĂ: „NU V-AM SPUS, DAR MAI AM UN BĂIEȚEL”)

“Se cheamă chiar The Elvis Smoothie şi este făcut din combinaţia preferată a acestuia: banană şi unt de arahide. Eu adaug câteodată şi puţinã ciocolată neagră şi o cană de lapte de migdale neîndulcit. E o băutură delicioasă şi în cazul meu funcţionează de minune, mai ales că e cunoscut faptul că banana, în combinaţie cu ciocolata neagră alungă emoţiile! Pentru că da, trebuie să recunosc, am emoţii mari pentru tot ce se va întâmpla pe 23 mai!”, a mai dezvãluit artista.