Elena Gheorghe, declaraţii neaşteptate. Cu ce probleme se confruntă familia artistei

Elena Gheorghe trece prin momente extrem de dificile. Artista a transmis recent un mesaj care a reuşit să îi îngrijoreze pe fanii săi. Cântăreaţa le-a explicat admiratorilor de ce nu a mai fost prezentă în mediul online.

Elena Gheorghe este una dintre artistele iubite de la noi din ţară. Frumoasa blondină are o relaţie deschisă cu cei care o urmăresc, iar din acest motiv a simţit că este cazul să le explice acestora de ce nu a mai fost atât de activă pe reţelele de socializare.

Din nefericire în familia vedetei au apărut probleme de sănătate. Cunoscuta cântăreață a anunțat, pe contul ei de Instagram faptul că se confruntă cu momente grele, iar în ultima perioadă nu s-a focusat pe nimic altceva.

”Dragii mei, mulțumesc din suflet pentru mesaje și pentru faptul că îmi simțiți lipsa! În curând voi reveni aici în online, deocamdată sunt încă implicată trup și suflet în problemele de sănătate ale familiei mele. Este o perioadă grea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece peste.

Sănătate tuturor! Vă îmbrățișez pe toți!”, este mesajul scris de Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe și Cornel Ene, poveste demnă de scenariul unui film

Elena Gheorghe şi soţul ei, Cornel Ene, s-au cunoscut când artista avea 15 ani, iar el, 18, fiind colegi în trupa Mandinga… mai exact în 2001. După ce s-au cunoscut, iar flacăra iubirii s-a aprins între ei, au decis să devină un cuplu pe 30 iulie 2005. Logodna a avut loc pe 30 iulie 2011, o dată care i-a urmărit la toate evenimentele importante din viaţa lor.

“30 iulie are 3 semnificaţii pentru mine: m-am născut, mi-am găsit sufletul pereche şi m-am logodit (…). Soţul meu ar putea fi perfect… singurul lucru care mă calcă pe nervi la el este că se bronzează foarte repede iar mie îmi trebuie 2 veri că să-l ajung😂”, a spus în timpul unor declarații făcute în vara anului trecut.

Familia vedetei nu a fost de acord cu relaţia lor, la început. Într-un interviu oferit în urmă cu ani buni, Elena Gheorghe a dezvăluit: “Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăieşti «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlneşti decât o singură dată în viaţă după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăţi, peste defecte, peste orice şi nu se stinge niciodată.

În relaţia mea cu soţul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r.: Mandinga), chiar şi cu riscul că vom fi daţi afară, am trecut prin Rai şi Iad şi cine ne cunoaşte cu adevărat ştie despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins şi îi mulţumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta”, au relatat cei de la okmagazine.ro.

Sursă foto: Instagram