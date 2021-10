Elena Gheorghe, primele declaraţii după ce s-a vindecat de COVID-19: „Mi-a fost foarte dor de voi”

În urmă cu câteva zile, Elena Gheorghe anunţa faptul că atât ea, cât şi membrii familiei sale s-au infectat cu noul coronavirus. Din fericire, starea acestora este mult mai bună, iar recent artista a apărut pe reţelele de socializare pentru prima dată de când s-a vindecat.

Elena Gheorghe a revenit pe reţelele de socializare după o lungă perioadă în care s-a luptat cu temutul virus. Prima apariție a artistei vine la doar două zile după ce a anunțat că starea sa de sănătate este mult mai bună. Aceasta a ţinut să povestească faptul că nu a fost deloc uşor în toată această perioadă, dar mai ales pentru persoanele dragi care de asemenea s-au infectat.

Cu zâmbetul pe buze, cântăreaţa a apărut în faţa fanilor săi şi i-a asigurat pe aceştia că s-a recuperat. Mai mult decât atât, Elena Gheorghe le-a dezvăluit acestora că s-a întors la muncă, ba chiar le pregăteşte multe surprize.

„Mi-a fost foarte dor de voi. Mi-a fost dor să fiu aici pe InstaStory. Începând de astăzi voi fi prezentă pe fiecare zi. Acum că toată lumea e bine, sunt și eu aptă să zâmbesc cu gura până la urechi și să vă transmit starea de bine pe care reușeam să o transmit în trecut. Am multe surprize pentru voi”, le-a transmis Elena Gheorghe fanilor ei, pe InstaStory.

Elena Gheorghe, momente de coșmar

Elena Gheorghe a povestit pe reţelele de socializare faptul că întreaga perioadă a fost extrem de dificilă și asta mai ales din cauza crizei din sistemul sanitar. Spitalele din Capitală sunt pline, nu mai exista niciun loc liber la ATI, ceea ce a făcut situația și mai alarmantă.

„Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simptome severe, alții medii, iar ceilalți ușoare. N-am fost în stare și nici nu am avut putere să postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasă pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mâncare, sprijin 24/24, eram pe telefoane și cu ceilalți, dar și cu medici, asistenți și vă împărtășesc experiența mea pentru că sunt alături de toți cei care au trecut sau trec prin așa ceva și nu-s puțini din păcate, sunt foarte mulți.

Ne-am lovit de toate problemele sistemului sanitar care este blocat, nu mai sunt locuri în spitale și nu vă spun asta pentru că am văzut la televizor, ci pentru că am sunat la fiecare spital în parte”, a scris Elena Gheorghe în mediul online.

Sursă foto: Instagram