Elena Merișoreanu, internată la spital. Ce veste i-au dat medicii

Elena Merișoreanu, invitată la Antena Stars, nu s-a ferit să vorbească despre problemele de sănătate prin care a trecut în ultima vreme. Artista a recunoscut că a recurs la un tratament cu produse naturiste, numai că s-a văzut obligată să apeleze, din nou, la ajutorul medicilor de specialitate.

Elena Merișoreanu a declarat că a fost tratată excelent de medici și speră să se simtă mult mai bine.

„Am avut ceva probleme de sănătate, dar am fost la spital. Doctorii deja mă cunosc şi m-au tratat excelent. Am încercat remedii naturiste, sora mi-a recomandat să-mi rezolv problema cu ulei încins. Am mers la medic pentru că mâine este ziua Unirii Principatelor Române şi voi susţine un concert în aer liber. Trebuie să mă simt mai bine!”, a spus Elena Merişoreanu la Antena Stars.

Totodată, Elena Merișoreanu a recunoscut că – până la vârsta de 48 de ani – a luat medicamente pentru a se… îngrășa.

„Am luat medicamente ca să mă pot îngrăşa până la 48 de ani. Atunci când am fost însărcinată nu am luat mai mult de 4 kilograme. După ce m-am operat de tiroidă am început să iau în greutate”, a continuat vedeta despre starea sa de sănătate.

Elena Merișoreanu a povestit cum a fost înșelată de soț

În cadrul unui interviu oferit cu mai multă vreme în urmă, Elena Merișoreanu a rememorat discuția pe care a avut-o cu artista de muzică populară cu care soțul ei a înșelat-o. Surprinzător pentru mulți, cele două femei care au împărțit același bărbat au devenit prietene. Din motive lesne de înțeles, Elena Merișoreanu nu a făcut public numele vedetei care i-a furat partenerul pentru o perioadă.

„Eram măritată, aveam prima fetiţă şi el a plecat cu altă colegă de a mea. Am aflat cine este, dar nu o să spun. Când m-a văzut, ea fugea prin teatru să nu dea ochii cu mine. Şi am văzut-o într-o dimineaţă şi am luat-o în braţe, am chemat-o la mine, la masă. O chem la mine acasă şi când ajunge, eram doar noi două. Iau un cuţit şi îi spun aşa: «Ascultă, ori îmi spui ce s-a întâmplat, ori te tai bucăţi şi te arunc în Dâmboviţa». S-a ridicat şi mi-a spus: «dacă nu ţi-l luam eu, ţi-l lua alta». Şi azi suntem prietene, nu i-am reproşat nimic, niciodată, bărbatului. Cele mai frumoase momente le-am trăit când mi-au venit pe lume primii nepoţi.”, a povestit Elena Merişoreanu în cadrul unei emisiuni TV.

