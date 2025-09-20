Elena Udrea a mai bifat o reușită de mamă: „După trei ani de suferință în care am fost departe de tine...”

Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferință în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta.

Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe.

Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere!

Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă că, de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână.

Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să-i ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința să nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți!