La mai bine de o lună de când Elena Udrea și Alina Bica au fost eliberate din închisoarea din Costa Rica au apărut primele imagini cu acestea în timp ce se aflau după gratii. Astăzi este o zi importantă pentru cele două prietene: află decizia instanței privind statutul de refugiat. Ele ar putea face și solicitări pentru a obține azilul politic.

Citește și: Elena Udrea, din nou în pericol! Ce au făcut procurorii care vor s-o înfunde

Elena Udrea și Alina Bica, primele imagini din închisoarea din Costa Rica

În urmă cu câteva ore au fost făcute publice primele imagini din „Vilma Curling” din San José, capitala Costa Ricăi în care apar Elena Udrea și Alina Bica. Ele au fost fotografiate în timp ce stăteau de vorbă cu avocatul.

„Aici, de fapt, consultațiile cu apărătorul se fac pe o bancă, afară. Nu este ca la noi la vorbitor. Cele două vorbeau chiar în acel moment despre cererea de refugiu, care ar trebui să primească un răspuns mâine (n.r.: marți, 29 ianuarie).În primă fază, acea comisie care a analizat cererea lor de refugiu a respins-o, drept urmare ele au făcut un apel la o instanță care le-a admis apelul și au retrimis la acea comisie care înțeleg că este formată din trei miniștri”, a explicat Ana Maria Bujor în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Citește și: Dezvăluiri fabuloase ale anchetatorilor din Costa Rica despre Elena Udrea! De unde avea bani fostul ministru şi în ce lux traia

Vă reamintim că Alina Bica și Elena Udrea au fost lăsate în libertate în Ajun de Crăciun. Vă reamintim că fostul ministru al Turismului Elena Udrea şi fosta şefă DIICOT Alina Bica au fost reţinute pe 3 octombrie 2018 de Biroul Naţional Interpol din Costa Rica. Ulterior, ele a au fost arestate preventiv pentru două luni.

Citește și: Elena Udrea a declanșat scandalul pe Facebook: ”Ești prea bronzată pentru o deținută!”

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

„Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.