Eliminarea Irishei de la Survivor România a stârnit revoltă printre fanii emisiunii. Producția este acuzată de măsluirea voturilor. „E fake sigur, m-am convins acum.”

Plecarea Irishei din cadrul competiției Survivor România a stârnit revoltă printre fanii emisiunii. La fel ca și în cazul eliminării Anei Porgras, internauții au acuzat producția că măsluiește voturile și că eliminările sunt incorecte.

Irisha a intrat în cursa de eliminare alături de Elena Marin, Sorin Pușcașu și Bogdan Urucu, iar în urma votului telespectatorilor ea a fost cea care a trebuit să plece acasă. După ce rezultatul a fost anunțat fanii emisiunii s-au arătat revoltați. (CITEȘTE ȘI: ZANNI, „PUS LA PUNCT” DE O FAIMOASĂ, LA SURVIVOR. GESTUL SURPRIZĂ AL IRISHEI, ÎNAINTE SĂ PĂRĂSEASCĂ COMPETIȚIA: „LE-AM ZIS BĂIEȚILOR CĂ…”)

Paginile de Facebook și Instagram ale emisiunii au fost bombardat de comentarii negative și acuzatoare, cei mai mulți dintre internauți susținând că voturile au fost măsluite și că este imposibil ca artista să aibă mai puține voturi ca Bogdan.

„Dacă nu m-am convins 100% când a ieșit Ana ca emisiunea e fake, sigur m-am convins acum”, „Sincer nu prea cred că Irisha avea mai puține voturi decât Bogdan. Au vrut să echilibreze echipele!”, „Fata asta a avut mult mai multe voturi decât Bogdan! Kanal D halal de producție! Nici nu arătați voturile!”, „Producția elimină pe cine vrea!”, „Dacă și Bogda avea mai multe voturi…vă bateți joc de banii telespectatorilor”, „Făcătură!”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Irisha a fost eliminată de la Survivor România

După ce a aflat rezultatul votului, Irisha s-a declarat dezamăgită de faptul că drumul ei la Survivor se oprește aici. Aceasta a declarat că mai avea multe de demonstrat pe traseu, însă se bucură ca a putut să fie parte a proiectului. (VEZI ȘI: SINDY DE LA SURVIVOR, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ ÎNTOARCEREA DIN DOMINICANĂ. “AM AVUT O PRESIMȚIRE”)

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rău, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insecte. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect”, a spus Irisha.