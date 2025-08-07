Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut iertare mamei sale și…

Ella, una dintre cele mai discutate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9, continuă să atragă atenția publicului din ce în ce mai mult. Apropierea dintre blondină și Teo a stârnit un val de reacții, iar aceasta s-a simțit nevoită să ofere o explicație. Iată ce a spus!

După episodul de ieri în care Ella și Teo s-au apropiat periculos de mult și au început să vorbească prin bilețele pentru a nu putea fi înțeleși de cei din jur, oamenii au reacționat, iar blondina a mărturisit că nu a putut privi acele scene și și-a cerut scuze în mod public.

Ce a postat Ella

În cea mai recentă ediție Insula Iubirii, Ella și Teo și-au dat frâul liber și au uitat de camere. Cei doi nu s-au mai opus conexiunii pe care o simțeau și au petrecut o noapte lungă împreună. Aceștia au stat la discuții până la răsărit, iar flirtul nu a lipsit.

Aceste momente au stârnit un val de reacții printre fanii emisiunii. Ella a mărturisit că nu a putut privi această ediție și i-a cerut scuze mamei sale care a fost nevoită să o privească așa.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea.

A fost acel episod în care apar împreună cu Teo… și, da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. (…) Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată.”, a transmis Ella pe Instagram.

Acest mesaj a primit o mulțime de reacții din partea fanilor, iar Ella a revenit cu un al doilea pentru a lămuri situația. Blondina a transmis faptul că nu i-a cerut scuze lui Teo și nu regretă apropierea cu el, iar mesajul ei era strict adresat mamei sale căreia i-a cerut scuze pentru starea de ebrietate în care se afla la momentul respectiv.

„Aseară am postat un moment sincer și vulnerabil, iar pentru cei care m-au întrebat sau au interpretat greșit, simt nevoia să lămuresc ceva esențial: Scuzele mele nu au fost pentru Teo.

Nu au fost legate de apropierea mea față de el.

Și în niciun caz nu regret felul în care m-am exprimat în acel context. Singura persoană căreia i-am cerut iertare este mama mea, pentru că m-a văzut într-o stare care nu mă reprezintă – o stare de ebrietate. Și da, asta a fost suficient cât să nu mă pot uita la episod. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă corect acest lucru.”, a mai spus aceasta.

