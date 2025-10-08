Ella Vișan de la Insula Iubirii a încercat să recreeze momentul lui Sharon Stone din „Basic Instinct”, dar a dat chix: „Vulnerabila lui tata”

Deși Insula Iubirii s-a încheiat, participanții încă sunt în centrul atenției. Ella Vișan a fost una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului și continuă să facă valuri. Blondina este extrem de activă în mediu online, însă postările sale sunt uneori un adevărat câmp de luptă între susținători și hateri. Recent, Ella a încercat să recreeze momentul lui Sharon Stone din „Basic Instinct”, dar urmăritorii săi nu au fost prea încântați.

La Insula Iubirii, Ella Vișan a făcut furori. Felul în care aceasta a trăit toată experiența a fost judecat de mulți. Deși a mers în Thailanda alături de logodnicul său, blondina s-a lăsat ispitită de Teo și chiar a plecat alături de el. Dar relația lor nu a durat mult. Însă, Ella a stârnit numeroase controverse și încă o face.

Ella a încercat să recreeze momentul lui Sharon Stone din „Basic Instinct”

După terminarea emisiunii Insula Iubirii, Ella Vișan a rămas în atenția publicului, care îi analizează acum fiecare mișcare. Blondina este foarte activă în mediul online, iar cel mai adesea postările sale devin un câmp de luptă între susținători și hateri. Așa s-a întâmplat și recent.

Ella a făcut o sesiune foto și le-a prezentat și fanilor rezultatul. În imaginile postate, blondina are o postură asemănătoare cu cea a lui Sharon Stone din „Basic Instinct”. Fosta concurentă a încercat să recreeze momentul iconic din film, însă, potrivit urmăritorilor săi, a dat chix.

Picior peste picior, cu privirea ațintită în cameră și cu o atitudine sexy, blondina a vrut să recreeze momentul lui Sharon Stone. Până și poziția mâinilor este identică, lipsind doar accesoriile.

Ella a însoțit imaginile de mesajul „Sunt aici”, iar în descrierea lor a lăsat un link prin care își anunță fanii că pot primi de la ea cadouri inedite, mesaje video personalizate, contra cost. Ei bine, postarea acesteia a fost aspru judecată din toate punctele de vedere. De la poze, la mesaj și descriere, internauții s-au luat de fiecare detaliu.

„Sărăcuța de tine vulnerabila lui tata”, „Sunt aici. Unde? În baie”, „Nouă la tine-n oraș”, „Anunți pe cineva anume(n.r. că ești aici)? De ce insistați să fiți atât de jalnice unele femei nu știu. De ce mi-aș pune imaginea și demnitatea de femeie într-o lumină proastă nu știu. Deci ești o femeie care sincer nu trebuia să existe”,„Cam schiloadă domnișoara, dar probabil sunt multi admiratori de stixuri uscate bronzate la filtru de instagram”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

