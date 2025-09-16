Ella Vișan e pusă pe făcut bani! Cât te costă un video personalizat de la blondină

Insula Iubirii continuă să producă vedete care nu se lasă uitate după ce camerele se sting. Printre ele se numără și Ella Vișan, poate cea mai comentată concurentă din ultimul sezon, care acum profită din plin de notorietatea câștigată. Blondina nu se mai mulțumește doar cu atenția din online, ci a găsit metode clare de a-și transforma faima în bani.

După ce povestea de dragoste cu Andrei Lemnaru s-a rupt chiar înainte de nuntă, iar flirturile celor doi cu ispitele Teo Costache și Andrușca au ținut publicul cu sufletul la gură, Ella a rămas una dintre figurile centrale ale reality show-ului. Chiar dacă relațiile n-au rezistat, imaginea ei a explodat pe rețelele sociale, unde face campanii, inclusiv pentru branduri controversate precum firmele de păcănele.

Videomesaje personalizate marca Ella Vișan

Mai nou, Ella și-a anunțat fanii că pot primi de la ea cadouri inedite: mesaje video personalizate.

„Hei, simpaticilor! De acum puteți cere videomesaje personalizate direct de la mine! Trimite-mi ideea ta și creez un clip special pentru tine, pentru prieteni sau pentru familie! O videogramă este un mesaj video personalizat pe care îl poți obține pentru zile de naștere, întrebări și orice altceva dorești”, a transmis ea pe Facebook.

Prețul unui astfel de mesaj? Fix 43,34 de lei.

De la restaurante la social media

Puțini știu însă că Ella Vișan are o experiență solidă în spate. Până în decembrie 2024, ea a lucrat ca manager de restaurant la o cunoscută șaormerie din Marea Britanie, unde a petrecut patru ani între coordonarea echipelor și relația cu clienții. Înainte de aventura londoneză, Ella a activat și în România în zona de retail și alimentație, obișnuită mereu cu mediile agitate și cu standarde ridicate.

Astăzi, totul s-a mutat în online, iar fosta concurentă de la Insula Iubirii a dovedit că știe cum să transforme atenția publicului în profit real.

