Acasă » Știri » Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!”

Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!”

De: Anca Chihaie 10/09/2025 | 18:33
Teo Costache și Ella Vișan/ (SURSA: CAPTURĂ FOTO)

Despărțire neașteptată pe „Insula Iubirii”. Povestea dintre Ella Vișan și ispita Teo Costache nu a continuat după finalul filmărilor. Iată care este motivul!

Unul dintre cele mai discutate cupluri ale sezonului actual din emisiunea „Insula Iubirii” a fost cel format din Ella Vișan și ispita Teo Costache. Povestea lor a început sub ochii camerelor de filmat în Thailanda, acolo unde concurenta a decis să își urmeze inima, chiar dacă venise pe insulă alături de logodnicul său, Andrei Lemnaru, cu care avea planuri serioase de viitor. Relația dintre Ella și Teo a captat rapid atenția publicului, datorită intensității momentelor trăite și a deciziilor curajoase asumate de tânăra concurentă.

De ce s-au despărțit Ella Vișan și ispita Teo

De-a lungul experienței din show, Ella și Teo au construit o apropiere ce părea să evolueze rapid. Cei doi au petrecut clipe pline de emoții, dar și de pasiune, iar telespectatorii au avut ocazia să îi vadă în ipostaze care sugerau că sentimentele sunt autentice. Totul părea să indice că la finalul emisiunii aceștia vor alege să plece împreună și să înceapă o viață în afara reality show-ului.

În cadrul ultimei ceremonii a focului, moment considerat decisiv pentru fiecare participant, Ella și Teo și-au exprimat dorința de a continua drumul împreună, lăsând în urmă trecutul. Decizia lor a fost privită de mulți ca o dovadă a faptului că legătura dintre ei depășea limitele unei simple atracții de moment. Totuși, imediat după terminarea filmărilor, realitatea s-a dovedit diferită.

Odată întorși în viața de zi cu zi, distanța și programul încărcat al fiecăruia au complicat și mai mult situația. Relația lor a rămas la nivel de „cunoaștere”, fără a evolua către o conexiune stabilă. Faptul că Ella și-a împărțit timpul între România și Marea Britanie a adăugat presiune, iar lipsa unor planuri concrete de viitor comun a accentuat ruptura.

„În perioada cât am fost în UK, da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că și eu știu, sunt oameni care muncesc foarte mult și câteodată eu, ba, dormeam cu telefonul în mâini și nu mi-am dat seama de abia dimineață că nu i-am răspuns la mesaj, el la fel fiind prins și cu evenimente și cu job-ul lui pe care îl are. Da, ne răspundeam, au fost momente în care ne răspundeam destul de greuț. El, din câte am văzut, da, se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție.  Trebuie să menționez că relația mea cu Teo era o relație de cunoaștere. Cum am mai spus, nu pot ieși dintr-o relație și să intru într-alta.”, a spus Ella în cadrul unui podcast.

Citește și: Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, acasă la una dintre ispite! Cum a fost filmat fostul logodnic al Ellei Vișan: ”I-am făcut loc în viața mea”

