Elon Musk și mama fiului său, din nou la cuțite! Ce acuzații grave își aduc: „Doar paranoicii supraviețuiesc”

Elon Musk se află din nou în centrul unui scandal de proporții. Cel mai bogat om al planetei este acuzat de activista Ashley St. Clair, femeia care l-au făcut tată pentru a 10-a oară, de faptul că nu vrea să recunoască paternitatea fiului lor. Tânăra de 26 de ani a făcut publice mai multe conversații cu Elon Musk.

Ashley St., în vârstă de 26 de ani, a depus vineri, 21 februarie, o petiție prin care solicită custodia totală a fiului ei. Totodată, aceasta i-a cerut lui Elon Musk să facă un test de paternitate. Ca parte a întregului proces și pentru a dovedi că Elon Musk este tatăl copilului ei, Ashley St. a dezvăluit o parte dintre conversațiile dintre cei doi, inclusiv mesaje în care milionarul a recunoscut că el este tatăl copilului. Mesajele text de după nașterea copilului au fost, de asemenea, adăugate în proces.

Elon Musk a fost dat în judecată de mama fiului său

Conversațiile dintre cei doi au fost făcute publice pe platforma X, fostul Twitter, după ce aceasta l-a dat în judecată pe Elon Musk pentru a obține custodia exclusivă a fiului lor. Potrivit presei străine, inițialele fiului lor sunt R.S.C. Tânăra se plânge că de la nașterea celui mic (în septembrie 2024), milionarul l-ar fi vizitat de doar 3 ori și nu a avut nicio implicare în îngrijirea și creșterea lui.

Elon Musk: Totul este bine? Ashley St.: El este perfect Elon Musk: Aștept cu nerăbdare să vă văd pe tine și pe el în acest weekend, au fost schimbul de mesaje dintre cei doi din ziua în care fiul lor s-a născut.

După o perioadă în care nu și-a văzut fiul timp de câteva luni, Elon Musk a încercat să își justifice ”dispariția” sub pretextul că este amenințat cu moartea și se teme pentru viața lui.

Elon Musk: Primesc amenințări credibile cu moartea în fiecare zi. Sunt pe locul 2 după Trump pentru asasinat. Nu este momentul pentru sentimente în detrimentul siguranței. Dacă greșesc cu privire la securitate, R nu-și va cunoaște tatăl niciodată. Ashley St. a răspuns spunând: De aceea, locul tatălui de pe certificatul său de naștere este gol, corect, E. Oricum, are numele meu de familie”. Elon Musk a adăugat: Necesar pentru moment. Doar paranoicii supraviețuiesc” Ashley St: Am înțeles. Scuze dacă textul Evei te-a supărat. Aici a fost folosită o discreție incredibilă, așa cum va continua să fie. Elon Musk: Nivelul de amenințare va atinge niveluri nebunești până când se vor decide alegerile. Buzele libere scufundă nave.

Într-un alt schimb de mesaje, activista Ashley St. îi mărturisea lui Elon Musk faptul că relația dintre ei s-ar fi deteriorat atunci când Jared Birchall, omul de încredere și mâna dreaptă a miliardarului, s-ar fi implicat în relția lor.

Ashley St.: Bună. Simt că s-au stricat multe când Jared s-a implicat. Mi-a spus o mulțime de lucruri destul de oribile pe care ți le-a atribuit și simt că nu a existat niciodată o ruptură în relația noastră înainte de asta. Dacă ești în New York sau dacă îți dorești să vin în DC, aș aprecia cu adevărat să pot vorbi cu tine în persoană. Îmi pasă profund de tine și simt că cei din jur au creat o ruptură majoră în relația noastră, ceea ce mi-aș dori cu adevărat să fie mai bună de dragul fiului nostru. Elon Musk: Hmm ok Ashley St.: În regulă atunci. Elon Musk: Ei bine, avem o legiune de copii de făcut. Vreau să te las din nou însărcintă.

Până în prezent, Elon Musk nu a răspuns public la aceste acuzații, dar toate acestea vin la doar o zi după ce Grimes, femeia alături de care miliardarul are 3 copiii, a distribuit un mesaj disperat pe platforma X – mesaj care are legătură cu starea de sănătate în care se află unul dintre copiii lor. Grimes și Elon sunt părinții a trei copii: X Æ A-Xii, 4 ani, Exa Dark Sideræl, 3 ani, și Techno Mechanicus, 2 ani. El are, de asemenea, alți nouă copii.

Într-o postare X – care ulterior a fost ștearsă, Grimes a scris: ”Îmi pare rău să fac acest lucru în mod public, dar nu mai este acceptabil să ignori această situație. Acest lucru necesită atenție imediată. Dacă nu vrei să vorbești cu mine, poți să desemnezi sau să angajezi pe cineva care poate face acest lucru ca să putem merge mai departe în rezolvarea acestei probleme. Acest lucru este urgent, Elon”, a scris Grimes pe X (fostul Twitter),