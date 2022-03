Emil Rengle, de la Survivor România, în stare de şoc: „Urla că se sinucide”

Emil Rengle a făcut dezvăluiri uluitoare în cadrul emisiunii ”Survivor România”. Coregraful a mărturisit, cu lacrimi în ochi, drama prin care a trecut în urmă cu câțiva ani.

Emil Rengle a trecut prin momente dificile. Și asta deoarece… copilăria sa a fost marcată de niște evenimente dureroase. Au existat perioade în care părinții lui nu se mai înțelegeau, iar mama sa a încercat de mai multe ori să-și pună capăt zilelor din cauza situației.

Lucru care l-a afectat enorm pe concurentul de la ”Survivor România”. Din cauza neînțelegerilor în familie, coregraful avea tot felul de reacții ”bizare”. Părinții lui au hotărât atunci să-l interneze la Psihiatrie. Emil Rengle s-a învinovățit, însă, ani la rând pentru că s-a opus de fiecare dată atunci când mama lui voia să divorțeze. (VEZI ȘI: SOȚIA LUI CRBL, PRIMA REACȚIE DUPĂ SCANDALUL CU EMIL RENGLE: “MI-A FOST CIUDĂ”)

”Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă.

Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași? M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. A stat foarte multe ori și s-au speriat și au chemat Poliția. Când eram mic, îmi dădeam cu capul de pereți și m-au dus la spitalul de nebuni. Doctorul i-a spus mamei mele: ”Doamnă, nu este nebun! Are nevoie de iubire și de atenție. Mama mea este cea mai puternică, pentru că pe vremea aia nu existau pastile și terapeuți”, a mărturisit Emil Rengle.

Cu ce se ocupă părinții lui Emil Rengle

În 2018, Emil Rengle era marele câștigător al emisiunii ”Românii au talent”. Dansatorul mărturisea, la vremea respectivă, că vrea să câștige marele premiu pentru a le oferi părinților săi un trai mai bun. Emil Rengle a dezvăluit, atunci, că tatăl său este taximetrist, iar mama sa este casnică.

De asemenea, Dalma, sora lui Emil Rengle, a lucrat într-o fabrică în Oradea, apoi l-a ajutat pe fratele ei cu studioul de dans pe care acesta l-a deschis după ce a câștigat competiția de la Pro TV. Sora concurentului de la ”Survivor România” este și manichiuristă. (CITEȘTE ȘI: EMIL RENGLE ÎL TAXEAZĂ DUR PE TJ MILES, LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”TRĂIEȘTE PENTRU PĂREREA ALTORA”)

”Vreau să îi ajut pe ai mei, să le ofer un trai mai bun. Am o familie simplă, tata e taximetrist, mama e casnică în prezent, dar a lucrat la o fabrică de pantofi, iar sora mea, Dalma, 29 de ani, e angajată într-o fabrică din Oradea. Deşi condiţiile noastre de trai nu au fost excelente, am învăţat să fim uniţi, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple pentru că dragostea învinge orice obstacol. Noi avem o relaţie deschisă, aşa că în viitorul apropiat ne vom aşeza cu toţii la masă şi vom decide ce vom face pentru noi”, mărturisea Emil Rengle.