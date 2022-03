„Emil Rengle pe tocuri a murit”! Anunțul făcut la Survivor România, în timpul Consiliului de Nominalizare

Emil Rengle a fost nominalizat spre eliminare de către Elena Chiriac. După ce a aflat vestea, coregraful a ținut să transmită un mesaj dur.

Emil Rengle, CRBL și Cătălin Zmărăndescu au fost nominalizați spre eliminare în ultima ediție a emisiunii ”Survivor România”. Marian Drăgulescu l-a nominalizat pe CRBL, Cătîlin Zmărăndescu a fost nominalizat de grup, iar Emil Rengle de către Elena Chiriac.

Asta după ce Elena Chiriac și Marian Drăgulescu și-au câștigat propriile imunități. După aflarea veștii, Emil Rengle a ținut să transmită un mesaj. Pentru colegii săi, dar și pentru public. Coregraful este hotărât să-și cunoască latura masculină în această competiție. (CITEȘTE ȘI: EMIL RENGLE ÎL TAXEAZĂ DUR PE TJ MILES, LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”TRĂIEȘTE PENTRU PĂREREA ALTORA”)

”Nu mă aşteptam. În mod clar, Survivor este cea imprevizibilă experienţă din viaţa mea şi motivul pentru care nu mă aşteptam este faptul că se tot aude aici că din punct de vedere sportiv, că nu sunt atent la final. Chiar ziua de azi şi proba de azi este cel mai bun exemplu. Aici se poate întâmpla altceva, că nu tot timpul forţa este importantă, ci forţa psihică. De exemplu, astăzi, Elena nu a reuşit să aducă atâtea puncte câte aduc eu. Şi sunt convins că vor mai urma probe în care cu fiecare dintre noi va aduce sau nu puncte.

Nu cred că este cea mai bună motivaţie, dar a trebuit să găsească una, ca să mă nominalizeze. Pentru mine, în ziua de astăzi, simt că procesul devine din ce în ce mai personal şi chiar dacă deja Cătălin a spus că el ştie cine e şi că e bărbat, eu în continuare am venit aici ca să mă descopăr pe mine ca şi bărbat şi voi continua să fac acest lucru. Fac un anunţ care îmi va schimba viaţa: atunci când am intrat în Survivor am spus că România mi-a cunoscut energia feminină şi e timpul să-l descoperim pe Emil Rengle împreună. În această călătorie simt că mă apropii de potenţial şi vreau să anunţ că Emil Rengle pe tocuri a murit. Aleg astăzi în mod conştient să-mi opresc cariera de performer pe tocuri, am învăţat aici că eu sunt îndeajuns fără niciun fel de accesoriu”, a spus Emil Rengle. În ediția următoare, telespectatorii vor afla cine pleacă acasă.

Emil Rengle, dezvăluiri dureroase: ”Urla că vrea să se sinucidă”

Emil Rengle a trecut prin momente dificile. Și asta deoarece… copilăria sa a fost marcată de niște evenimente dureroase. Au existat perioade în care părinții lui nu se mai înțelegeau, iar mama sa a încercat de mai multe ori să-și pună capăt zilelor din cauza situației.

Lucru care l-a afectat enorm pe concurentul de la ”Survivor România”. Din cauza neînțelegerilor în familie, coregraful avea tot felul de reacții ”bizare”. Părinții lui au hotărât atunci să-l interneze la Psihiatrie. Emil Rengle s-a învinovățit, însă, ani la rând pentru că s-a opus de fiecare dată atunci când mama lui voia să divorțeze. (VEZI ȘI: SOȚIA LUI CRBL, PRIMA REACȚIE DUPĂ SCANDALUL CU EMIL RENGLE: “MI-A FOST CIUDĂ”)

”Mama mea a avut de multe ori gânduri de suicid. A pierdut un prim copil. Noi am avut un frate, pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama faptul că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8-9 ani. Nici eu, nici sora mea nu aveam voie să intrăm în camera unde stătea mama. Urla dinăuntru că voia să se sinucidă.

Toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam. Cum adică să vrei să te sinucizi? De ce ai vrea să pleci și să ne lași? M-am ascuns în coșul de rufe nespălate doar ca să-i arăt că nu vreau să plece. A stat foarte multe ori și s-au speriat și au chemat Poliția. Când eram mic, îmi dădeam cu capul de pereți și m-au dus la spitalul de nebuni. Doctorul i-a spus mamei mele: ”Doamnă, nu este nebun! Are nevoie de iubire și de atenție. Mama mea este cea mai puternică, pentru că pe vremea aia nu existau pastile și terapeuți”, a mărturisit Emil Rengle.