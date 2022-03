Emil Rengle, schimbare şocantă! Cum arată după 8 săptămâni la Survivor România: „Mă lua vântul”

Faimosul Emil Rengle este transformat total, după ce a stat două luni în Republica Dominicană. Fostul concurent de la Survivor România 2022 a slăbit peste 10 kg.

Săptămâna trecută, Emil Rengle a părăsit concursul Survivor România, după două luni în care s-a luptat zi de zi pentru a ajunge la premiul cel mare. Duminică, dansatorul a sosit în țară, iar astăzi a avut prima sa apariție la TV.

Emil Rengle: ”Am slăbit peste 10 kg în 2 luni”

Emil Rengle și a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicană și a spus partea sa de adevăr, după ce colegii săi l-au acuzat de falsitate. Chiar înainte de a fi eliminat de la Survivor România, Laura Giurcanu și TJ Miles au spus despre el că este fals și că a încercat să-i manipuleze.

De asemenea, el a precizat că în doar două luni de participare în cadrul show-ului Survivor a reușit să dea jos mai mult de 10 kg.

”Am slăbit peste 10 kg în 2 luni. Mă lua vântul dacă mai slăbeam. A fost experiență pe care am trăit-o foarte real, asumat. Noi trăim acolo 24 din 24 și vorbim tot felul de lucruri. Iar eu sunt genul care-mi place să deschid orice subiect, să-l discutăm și să mergem mai departe.

Acest pas mă crește. Înțeleg strategia care se află în spate. Pentru mine Survivor este un joc. Eu îmi asum tot ceea ce am zis și am făcut, chiar dacă aceste lucruri au părut niște îmbârligături. Cu faptul că am fost fals, aici nu este vorba de strategii. Este felul în care eu mi-am dorit să trăiesc experiența Survivor.

Nu cred că pot să fiu acuzat de faptul că am spus pe la spatele lor ceea ce nu am spus și pe față. Cred că sunt foarte mulți oameni neasumați în echipa Faimoșilor. Eu îi bârfeam și la testimonial, și față-n față”, a declarat dansatorul, în cadrul emisiunii TV.

Emil Rengle: ”Laura a fost prima care a spus că sunt familia ei”

Coregraful de dans a fost rănit de faptele Laurei Giurcanu. Acesta a spus că este dezamăgit de gesturile făcute de către Laura și că el rezona cu blondina. Mai ales că aceasta i-a spus lui Rengle că este parte din ”familia ei”.

”Toată lumea a vorbit despre CRBL, dar nimeni nu a avut tupeul să-i spună în față. Deschideam subiecte care erau incomode. Nu-mi pare rău că nu am ieșit în aplauze. Au trecut puține zile de când am ieșit. Sunt convins că atunci când se va termina acest joc, ne vom întâlni și vom vorbi.

Chiar făceam echipă. Laura a fost o persoană cu care rezonam. Pentru Laura este foarte important să rămână în joc. Prin felul în care ea a decis să facă această asociere cu celălalt grup m-a șocat.

Eram conștienți cu toții că este posibil ca eu să ies. Cu Laura m-a durut. Observ că și de TJ se debarasează. Ea a fost prima care a spus că sunt familia ei”, a mai spus Faimosul, în emisiunea La Măruță.

