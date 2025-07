Emilian, un vatman din Iași, a găsit un portofel cu 550 de lei. Ce a făcut la scurt timp după ce a pus mâna pe bani a uimit pe toată lumea

Emilian Râpanu, un vatman din Iași, a ajuns în centrul atenției, după ce a găsit portofelul unui bărbat care circulase cu tramvaiul. În interior se aflau 550 de lei. Vezi, în articol, ce a făcut tânărul la scurt timp după ce a pus mâna pe bani. Gestul său a uimit pe toată lumea.

În timp ce mergea pe traseul 6, ruta Dacia – Târgu Cucu, în Iași, în jurul ore 19:00, o femeie i-a adus lui Emilian Râpanu un portofel, susținând că l-a găsit în tramvai. Acesta avea 550 de lei, carduri și diferite documente personale. Vatmanul a urmat procedura și l-a predat la dispecerat în speranța că proprietarul îl va recupera. Totuși, au trecut mai multe ore și nu a venit nimeni după bani. Atunci, tânărul a luat o decizie neașteptată.

Atunci când a văzut că proprietarul nu vine să recupereze portofelul, Emilian Râpanu a luat o decizie neașteptată. Vatmanul a verificat adresa în documente și l-a căutat personal pe proprietar pentru a-i înapoia bunul pierdut.

Inițial, tânărul l-a căutat pe rețelele de socializare și chiar l-a găsit, însă bărbatul nu i-a răspuns la mesaje. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a dus direct la el la ușă, la scurt timp după ce a terminat programul de muncă.

„Când am ajuns în stația Bicaz, o doamnă a venit la mine și mi-a predat un portofel, mi-a spus că l-a găsit în tramvai. Când am ajuns la capăt de linie, în rondul din Târgu Cucu, am predat portofelul la dispecerat, în ideea că domnul respectiv va suna la CTP și îl va recupera. Eu mi-am continuat programul în mod normal. La ora 22:00 se încheie programul la dispecerate, iar colega mi-a spus că nu a primit niciun apel în legătură cu acel portofel.

Am stat și m-am gândit, am zis că, dacă omul e disperat, îl caută și chiar are nevoie de bani și de ce se află în el. Poate nu știe să sune la CTP, nu se pricepe. M-am uitat pe buletin și am văzut adresa unde locuiește, l-am găsit și pe Facebook pe dumnealui, dar nu mi-a răspuns la mesaje sau apeluri. Am zis că mă duc la el seara, că poate are nevoie de el, chiar dacă e târziu”, a declarat Emilian Râpanu, potrivit BZI.