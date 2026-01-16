Acasă » Știri » Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”

De: Anca Chihaie 16/01/2026 | 18:46
Emily Burghelea, din nou însărcinată?/foto: Instagram
Toamna trecută, Emily Burghelea, fosta asistentă TV și una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a devenit mamă pentru a treia oară. Experiența maternității i-a oferit vedetei o mai mare siguranță și o mai bună înțelegere a provocărilor legate de creșterea copiilor. Cu doi copii deja, și acum cu trei, echilibrul emoțional și organizarea familiei au devenit aspecte prioritare.

Recent, influencerița a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unui control medical de rutină. La prima vedere, rezultatele ecografiei au ridicat un val de emoții și confuzie, deoarece elementele vizualizate pe monitor au fost interpretate, pentru scurt timp, ca semn al unei noi sarcini.

Emoțiile au fost amplificate și de prezența copiilor, care au reacționat surprinzător de viu la vestea aparentă. Totuși, după evaluarea completă a medicului, s-a confirmat că nu este vorba despre o sarcină, ci despre structuri fiziologice normale, cum ar fi foliculii ovarieni, care indică viitorul potențial reproductiv, dar nu o nouă sarcină în prezent.

„Nu sunt însărcinată, dar, pur și simplu, să țin ecografia aia în mână mă duce aminte de momentul în care voiam să țin asta mică, e ca la mine împotriva. Dar cea mai tare fază a fost astăzi la doamna doctor, când se uita acolo la eco și, la un moment dat, zice: „Ia uite, bebeluș!” Și Andrei a sărit deodată, a făcut niște urși la fel, cum adică bebeluș, doamnă doctor?

Cum adică bebeluș? Încă un bebeluș? A zis că nu, folicul ovarian, care înseamnă viitor bebeluș. „Ia uite câți foliculi ovarieni. Vai de mine.” Deci, printr-o secundă, eu chiar am crezut că suntem însărcinate din nou. „Cum ar fi fost, baby? Cum ar fi fost, Elizabeta? Ți-ar fi plăcut să nu mai fii tu deja cea mai mică? Păi, tu-ți dai seama? Tu-ți dai seama? Cum ar fi fost?” A dat și, adică, „Măi, cum? Măi, măi, ochițiorii lui, mamă! Ochițiorii lui, mamă!”, a transmis Emily pe Instagram.

Acest moment a oferit un prilej de reflecție asupra modului în care apariția unui nou copil poate influența dinamica unei familii deja extinse. Emily, care are deja trei copii, a demonstrat că, deși ideea unui al patrulea copil nu este exclusă, planurile familiei se concentrează în prezent pe menținerea echilibrului și armoniei în familie. Experiența acumulată cu fiecare copil anterior pare să o ajute să gestioneze mai bine emoțiile și prioritățile, punând accent pe dezvoltarea fiecărui copil și pe coeziunea familiei.

