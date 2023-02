Emily Burghelea, despre cum a arătat cea de-a doua naștere și cum a reacționat fiica ei, când și-a văzut frățiorul pentru prima dată

Emily Burghelea radiază de fericire, după ce a devenit mămică pentru a doua oară! De această dată, mamă de băiețel! Cum a arătat cea de-a doua naștere pentru ea, în rândurile de mai jos.

Emily Burghelea se poate considera una dintre cele mai împlinite femei din lume! Are un partener care o iubește și o sprijină necondiționat, iar la vârsta de 23 de ani, Emily este mama a doi copii. Cu o fetiță de doar anișori, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, a dat naștere unui băiețel perfect sănătos.

Recent, Emily a vorbit despre cea de-a doua naștere și a spus cât de greu i-a fost și micuței Amedea să accepte că nu va mai fi singura în centrul atenției.

(CITEȘTE ȘI: Emily Burghelea a făcut-o și pe asta, de față cu micuții: I-a mozolit masca în Herăstrău!)

Emily Burghelea: „A fost mult mai ușoară comparativ cu prima”

Fosta concurentă susține că a doua naștere a fost mai ușoară decât prima, spre surprinderea ei, iar sentimentul de a-și ține copilul în brațe a fost unul de nedescris.

„A doua naștere a fost mult mai ușoară comparativ cu prima. Pe Amedea, de exemplu, am născut-o după un travaliu de 24 de ore. În schimb, pe băiețelul nostru l-am adus pe lume muuult mai repede. Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc! Imediat după ce l-am născut pe bebe, l-am ținut la piept, skin to skin. Simțeam că plutesc! A fost fabulos. S-a uitat la mine, l-am pus la piept și a început să pape. Am simțit că nu mai există nimeni în jur. Am simțit că sunt doar eu, bebe și Andrei în sala de nașteri. A fost un sentiment uluitor”, a declarat Emily, pentru Fanatik.

Cât despre reacția pe care a avut-o Amedea când l-a văzut pe frățiorul ei, Emily susține că a fost foarte fericită și entuziasmată să-l cunoască.

„A avut cea mai frumoasă reacție din lume și din Univers. A fost adorabilă. L-a recunoscut, a știut că este frățiorul ei. L-a pupat, a vrut să-l ia în brațe. A fost un moment magic! Am pregătit-o pentru momentul acesta, iar suflețelul ei bun abia aștepta”, a mai completat aceasta.