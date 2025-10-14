Emily Burghelea, o graviduță norocoasă! Cât a durat nașterea ei: „Exact ca în filme”

Emily Burghelea a făcut primele declarații, după ce a născut a treia oară. Celebra influenceriță se poate considera o graviduță norocoasă. A avut parte de o naștere ca în firme. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit că nici acum nu îi vine să creadă cum s-a petrecut totul. Andrei, soțul său, a reacționat și el la scurt timp. Află, în articol, toate detaliile!

Luni, 13 octombrie 2025, Emily Burghelea a adus pe lume al treilea copil. Familia ei a crescut cu încă un membru care a fost așteptat mult timp, având acasă o fetiță și un băiețel. Cu toate că influencerița se pregătea să nască la începutul lunii, micuțul s-a lăsat așteptat.

Cum a decurs nașterea lui Emily Burghelea

Emily Burghelea a fost cea care a făcut anunțul fericit. Influencerița a publicat o imagine în care își bebelușul în brațe, alături de mesajul „Am reușit”. A doua zi, ea a făcut și primele declarații despre naștere.

Fosta concurentă de la Bravo ai stil! a povestit cum a decurs totul. Contracțiile au început noaptea, așa că a fugit direct la spital. În momentul în care a ajuns pe mâinile medicilor, aceștia au observat că era complet dilatată. Atunci a început aventura.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la si 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi. Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt. La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: ‘NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!’. M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a mărturisit Emily Burghelea pe Instagram.

„Am născut îmbrăcată”

Emily Burghelea a mărturisit că a fost la un pas să nască în lift, însă a încercat să se concentreze și să nu împingă. În cele din urmă, micuțul a venit pe lume imediat cum influencerița s-a așezat pe masa de nașteri.

„Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit! Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic. A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus influencerița.

Andrei, soțul influenceriței, a reacționat și el după dezvăluirile făcute de Emily Burghelea. Într-o postare pe Instagram, proaspătul tătic a notat „a născut așa repede încât nu am prins momentul”.

