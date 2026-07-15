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Emma, soția lui El Chapo, apariție rară. A făcut furori pe scenă

De: David Ioan 15/07/2026 | 14:01
Emma, soția lui El Chapo, apariție rară. A făcut furori pe scenă Foto: social media
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Emma Coronel, soția lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, a avut o apariție publică neașteptată la BelicoFest, un festival de muzică mexicană organizat în Los Angeles.

Invitată de brandul de modă April Black Diamond, cu care colaborează, Coronel a avut acces în culise și a urcat pentru scurt timp pe scenă, unde a interacționat direct cu publicul prezent.

Emma, soția lui El Chapo, apariție rară

Emma Coronel a fost întâmpinată cu aplauze și reacții entuziaste. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, ea se adresează spectatorilor spunând:

„Cum e lumea mea din Mexic? Cum e lumea mea din Sinaloa? Cum vă distrați?” Apariția ei a fost surprinsă în timp ce cânta și dansa pe ritmurile corrido-urilor interpretate la festivalul sponsorizat de Spotify, desfășurat în mai multe orașe din Statele Unite.

Printre artiștii prezenți la ediția din acest an s-au numărat Tito Double P și Gerardo Ortiz, cunoscuți pentru piese cu referințe la fostul lider al Cartelului de Sinaloa.

În melodia „El Primer Ministro”, Ortiz cântă:

„Îl declarăm pe domnul Joaquín Guzmán Loera președintele statului Sinaloa.”

Artistul mexico-american a primit în 2025 o sentință de trei ani de libertate condiționată în SUA, după acuzații privind legături indirecte cu traficul de droguri.

În colaborarea „La 701”, interpretată de Tito Double P și Luis R. Conríquez, apare versul:

„Pe bune, cât de mult lipsește Joaquín.”

A făcut furori pe scenă

La eveniment a fost prezentă și Mariel Colón, avocata lui El Chapo, care în ultimele luni a inițiat demersuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție ale lui Guzmán. Cele două au participat la festival la invitația brandului de modă cu care Coronel colaborase anterior la Milano Fashion Week 2024, unul dintre primele proiecte ale acesteia după eliberarea din închisoare.

Pe contul de Instagram al brandului au fost publicate mai multe videoclipuri în care Coronel și Colón apar în timp ce sunt machiate și coafate într-un camerino luxos. Coronel a transmis mulțumiri pentru invitație într-o postare publicată pe aceeași platformă.

După eliberarea din penitenciar, Emma Coronel și-a intensificat prezența în mediul online, acumulând peste 580.000 de urmăritori. Printre proiectele anunțate se află o serie realizată din perspectiva ei, în care își prezintă viața alături de El Chapo.

Producția îl va avea în rol principal pe Rafael Amaya, iar Coronel va participa ca producător și consultant. La anunțul oficial, ea a declarat:

„Soțului meu i-a plăcut munca lui Rafael în El Señor de los Cielos și știu că ar fi mulțumit să-l vadă interpretându-l în acest proiect.”

Serialul se află în fază incipientă de dezvoltare. Emma Coronel a acceptat și realizarea unui documentar în care vorbește despre relația ei cu Guzmán.

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