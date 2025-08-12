”Emmanuel Macron să își pregătească sicriul”. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost amenințat cu moartea, după ce și-a arătat susținerea față de cauza palestiniană.

Situația umanitară din Gaza a sensibilizat liderii mondiali iar Emmanuel Macron nu face excepție. Având în vedere că disputa interetnică dintre israelieni și palestinieni datează de mai bine de șapte decenii, președintele francez a pledat pentru soluția formării a două state în cadrul granițelor actuale ale Israelului.

Susținerea sa publică față de cauza palestiniană a înfuriat elementele radicale israelienie, astfel că atacurile la adresa șefului de stat francez nu au întârziat să apară. Cel mai serios caz este al unui rabin care l-a anunțat pe Macron să se pregătească de înmormântare, dacă Franța recunoaște statul Palestina.

„Dumnezeu îți va arăta de ce ești obraznic. Îți poți pregăti sicriul. Prin recunoașterea unui stat palestinian, Macron arată lumii cât este de antisemit și implicit, declară război lui Dumnezeu”, sună mesajul morbid transmis de rabinul David Daniel Cohen.

Potrivit France 24, organele legii s-au activat imediat după anunțul lui Cohen și au sporit măsurile de securitate în cee ce-l privește pe Emmanuel Macron.

Individul este acum anchetat

Potrivit rapoartelor poliției, rabinul David Daniel Cohen are domiciliul stabil în Franța, astfel că acesta a fost ridicat de autorități pentru investigații.

„Mesajul abominabil transmis de acest individ, în special la adresa președintelui Republicii, arată cât de înclinată este lumea să cadă în extremism zilele acestea. Pericolul social este evident, fiind un factor de încurajare pentru acțiuni violente”, a declarat ministrul de Interne, Bruno Retailleau

Interesant este faptul că autoproclamatul rabin nu este deloc ceea ce pare.

„Condamnăm ferm remarcile răutăcioase și intolerabile ale lui Daniel David Cohen. Acesta nu a deținut niciodată o funcție rabinică în Franța, nu a fost instruit și nu a absolvit o școală de specialitate în acest sens”, clarifică rabinul-șef al Franței, Haim Korsia.

