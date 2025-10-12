Acasă » Exclusiv » Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când stinge camerele

Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut" om de la TV când stinge camerele

De: Delina Filip 12/10/2025 | 23:40
O țară întregă îl cunoaște pe Ernest datorită formatelor pe care le-a prezentat: Ochii din umbră sau În căutarea adevărului. Cel mai „temut” prezentator tv de la noi pune pe tavă adevărul și le arată oamenilor care participă la emisiunile sale ce fel de relații au. Dar, când vine vorba de viața lui personală, moderatorul preferă să stea… în umbră. Familist convins, căsătorit cu femeia care îi este alături de peste 20 de ani și tată al unui băiat în vâstă de 11 ani, Ernest este exemplu la capitolul familie! CANCAN.RO l-a surprins pe fostul concurent de la Big Brother în timpul unei zile pline cu familia sa. Iată cum se descurcă în rolul de tată și soț, dar și ce plăcere vinovată are. 

O vorbă din popor sună cam așa: „Fă ce zice popa, nu ce face popa!”, dar în cazul lui Ernest se aplică ambele variante. Prezentatorul tv, care s-a făcut remarcat de o țară întreagă prin prisma emisiunii sale care relevă cele mai ascunse relații și cele mai bine construite minciuni, este un exemplu în privința vieții de familie. Cu o relație statornică de peste 20 de ani și o căsnicie care durează de mai bine de un deceniu, Ernest dă lecții celor neimplicați cu totul în relații. Iată cât de atent este cu familia lui, dar și cum se relaxează când are un moment de respiro.

Ernest, vigilent în meserie, relaxat cu familia

CANCAN.RO l-a întâlnit pe Ernest, alături de soția și de fiul lor, Alexandru, în zona Militari. Nu erau singuri, ci alături de un amic de-ai băiatului lor. Au sosit la destinație, o sală de sport acolo unde cei doi copii mergeau la un antrenament. S-au dat jos din mașină, iar moderatorul emisiunii „Ochii din umbră” și-a luat la revedere de la băiatul lui.

Ernest este un tată implicat! El și soția lui l-au dus pe băiatul lor la antrenament
Ernest este un tată implicat! El și soția lui l-au dus pe băiatul lor la antrenament

Remarcăm că Ernest era îmbrăcat corespunzător sezonului, cu o pereche de blugi, o bluză neagră, geacă de piele maro și converși. Și soția s-a asortat cu el, căci, deși a purtat o rochie neagră sport-casual, în picioare a optat tot pentru încălțări sport, iar pe deasupra ținutei a avut o geacă de piele maro.

Ce plăcere „vinovată” are prezentatorul tv

În timp ce soția lui a intrat cu cei doi copii în sala de sport, Ernest a plecat să găsească un loc sigur de parcare. A pus mașina pe un loc cu plată, s-a dat jos și a achitat imediat prin SMS. Om serios, corect, nu glumă.

A plătit parcarea, apoi Ernest s-a relaxat cu o țigară
A plătit parcarea, apoi Ernest s-a relaxat cu o țigară

Cu treaba rezolvată, prezentatorul s-a relaxat câteva minute cu o țigară, una dintre de micile plăceri ale sale. A fumat liniștit, fără grabă, în timp ce o aștepta pe soția lui care și-a făcut și ea apariția după 15 minute. Odată reunit cu Adriana, cei doi au plecat împreună la cumpărături, cât timp copiii și-au făcut antrenamentul.

