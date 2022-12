“Este o sumă foarte mică!” Câți bani a încasat Andrei Stoica după cea mai “rentabilă” luptă?!

„Mister KO” face praf orice preconcepție referitoare la domeniul în care activează! Andrei Stoica a vorbit sincer și deschis despre viața în lumea sportului de contact, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. Ajuns la 35 de ani, campionul român dezvăluie câți bani se câștigă după o victorie, dar întocmește și o comparație cu bursele din alte sporturi, cum ar fi handbalul sau fotbalul.

Fostul concurent de la „Exatlon” a divulgat care a fost cea mai mare sumă încasată în urma unui meci. Aceasta s-a ridicat la valoarea de 50.000 €, însă compromisurile și sacrificiile au fost pe măsură, susține Andrei Stoica. Motivația actuală a luptătorului sunt copiii, pe care dorește să îi mulțumească și să îi crească într-un mediu abundent, a mai declarat campionul.

Andrei Stoica sare în apărarea colegilor de breaslă: „Luptătorii au o imagine a lor – agresivi, câteodată ciobani, câteodată sunt asemuiți cu clanurile interlope!”

CANCAN.RO: Tu ești omul care a spart o barieră referitoare concepția despre luptători. Ți-ai propus asta sau a venit de la sine?

Andrei Stoica: Așa a fost de la sine, pentru că am primit o educație aparte acasă. Un procent mic este și programată, se știe și nu trebuie să ne ascundem de nimeni. Luptătorii au o imagine a lor – agresivi, câteodată ciobani, câteodată sunt asemuiți cu clanurile interlope și vreau să vă zic că nu este deloc așa.

Noi suntem oameni cu carte, civilizați, crescuți în spiritul sportului care te învață să ai o disciplină, o onoare, o coloană vertebrală. Mă bucur că pot să dau exemplul ăsta următoarelor generații și inclusiv generațiilor care câteodată ne judecă.

CANCAN.RO: Mike Tyson zicea că oricine are un plan, până la primul pumn. E adevărat?

Andrei Stoica: Exact așa este, câteodată un pumn bine plasat, dacă nu ești stăpân pe tine, îți dă toate strategiile peste cap. Nu mai știi pe unde ești, nu mai știi ce să faci. Dar de asta există antrenamentul, există antrenorii, exiști tu ca persoană…

Andrei Stoica, despre remunerația în sportul de contact: „Se vehiculează niște sume foarte mici!”

CANCAN.RO: De obicei în România când oamenii fac sport, automat se duc către fotbal, fiindcă e foarte bine plătit. Mă gândesc că și în sportul tău se câștigă bani, care a fost cea mai mare sumă pe care Andrei Stoica a câștigat-o vreodată?

Andrei Stoica: Am câștigat undeva la 50.000 €, dar este o sumă foarte mică pentru efortul pe care-l depun și pentru riscul la care mă supun. Eu consider că la noi în sport se vehiculează niște sume foarte mici și cumva sportul ăsta ar trebui crescut. Dar foarte puțini au șansa de a lupta la nivelul la care mă lupt eu și de a avea șansa pe care o am eu.

Acolo sunt niște burse foarte mari și inclusiv bonusurile sunt foarte mari, unde ma lupt eu. Dar există foarte multe sacrificii și foarte multă disciplină. Sunt momente în care vrei să te lași, foarte multe, dar treci peste și mergi mai departe.

Nu ne comparăm cu bursele pe care le iau fotbaliștii sau handbaliștii de top, dar suntem pe drumul cel bun. Îți poți face o viață super confortabilă dacă ajungi să faci performanță.

Motivația lui Andrei Stoica este dată de propriii copii: „Te responsabilizează fără să vrei!”

CANCAN.RO: Ești în „prime” sau simți că ai îmbătrânit?

Andrei Stoica: Mă simt foarte bine, câștig meciurile pe care le am, asta e cel mai important pentru mine. Am 35 de ani, dar unii luptători își ating apogeul mai târziu, unii mai devreme. Eu consider că mi l-am atins mai târziu.

CANCAN.RO: Bănuiesc că așa a venit și maturizarea…

Andrei Stoica: Maturizarea vine odată cu responsabilizarea și anume când ai copii acasă. Te responsabilizează fără să vrei și te maturizează.

Când ai trei copii acasă care urlă că vor tricoul ăla, treningul ăla, că vor penarul celălalt, «Andrei, tată, nu mai e loc de copilării, du-te, muncește, intră în ring și fă treabă!».

