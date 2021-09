Este oficial, Sebastian Chitoșcă a confirmat despărțirea! Motivul pentru care el și soția sa și-au spus adio

Sebastian Chitoșcă și soția sa Alexandra și-au spus adio. Cei doi s-au despărțit, iar cel care a făcut anunțul a fost chiar fostul concurent de la Survivor. Acesta a vorbit despre motivul despărțirii și a mărturisit că speră la o împăcare.

Se pare că motivul rupturii a plecat de la un viciu pe care Alexandra îl avea și l-a ținut ascuns. Însă, acest lucru a fost doar picătura care a umplut paharul, problemele în relație existând de mai mult timp.

„A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul.

Am început și eu să o controlez, pe Instagram, să văd istoricul din ultimele 6 luni. O deranja pentru că ea nu a făcut nimic, iar eu nu aveam încredere. O deranja foarte tare. Eu aveam Instagramul ei pe telefonul meu, ea pe al meu, transparență totală. O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână.”, a declarat Sebastian Chitoșcă, pentru Gsp.ro.

Sebastian Chitoșcă, probleme în relație

Sebastian Chitșcă a mai declarat că problemele în relație au început de ceva timp. Alexandra îi reproșa mereu că este foarte distant și că nu îi oferă atenție. Însă atunci când Sebastian Chitoșcă s-a schimbat și a încercat să îndrepte aceste lucruri era deja prea târziu.

„Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era too late( n.r. prea târziu). Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face. Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea, zilnic, pentru tot ce am greșit.

O vedeam afectată. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct: «divorț, veți vorbi la divorț». Soția mea nu mi-a spus asta. Am lăsat-o în pace. Lucrurile astea se întâmplau duminică dimineața, în urmă cu o săptămână. Am venit cu mașina, fără tricou pe mine, conduceam, eram destrămat. Am plâns tot drumul, mergeam și aveam tot felul de gânduri. Speranța că se va întoarce m-a făcut să nu iau decizii proaste. Fiind la volan, ai tot felul de gânduri. La un moment dat, nici nu mai vedeam drumul. Prietenii noștri apropiați sunt șocați.”, a mai povestit Sebastian Chitoșcă, pentru sursa citată.

