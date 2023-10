Este oficial! Victor Cornea s-a mutat în casa de un milion de euro a Andreei Bălan! Prima declarație a tenismenului: „Este foarte bine și…”

Este oficial! Andreea Bălan și iubitul cu 9 ani mai tânăr s-au mutat împreună, după numai câteva luni de relație. Informația a fost confirmată chiar de Victor Cornea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Unde vor locui cei doi, dar și cum își vor împărți atribuțiile, citiți în rândurile care urmează.

Jurata de la “Te cunosc de Undeva” radiază de fericire! Recent, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut un pas important în relația lor. Deși formează un cuplu de numai câteva luni, cei doi au decis să se mute împreună. Unde? În casa de un milion de euro a cântăreței, situată într-o zonă bună a Capitalei. Conform surselor noastre, tânărul de 30 de ani este dispus să-și asume rolul de bărbat în casă și de tată vitreg pentru cele două fiice ale artistei.

VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN A „SPART” BANII LA ZIUA ELLEI. PETRECERE GRANDIOASĂ LA ANIVERSAREA MICUŢEI. VIDEO

Informația a fost confirmată chiar de carismaticul tenismen, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO: “Da, vă multumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins ca pozele si faptele vorbesc de la sine si am încredere că totul este și va fi foarte bine”. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cunoscut pe instagram, iar după lungi discuții s-au hotărât să se și cunoască. A fost nevoie de o singură întâlnire pentru ca amândoi să-și dorească să începă o relație. Idila lor s-a transformat foarte repede într-o frumoasă poveste de dragoste. Andreea a declarat, recent, că Victor este iubirea vieții ei și bărbatul care i-a fost menit. La rândul său, tensimenul își copleșește iubita cu gesturi romantice și se poartă ca un adevărat tată cu Ella și Clara.

NU RATA: DE CE ȘI-A PĂRĂSIT ANDREEA BĂLAN IUBITUL: „ÎN MINTEA MEA DEJA ŞTIAM CĂ O SĂ ÎL LAS”. AȘA A ÎNCEPUT POVESTEA DE DRAGOSTE CU TATĂL CELOR DOUĂ FETIȚE

Are un fiu secret, pe care Andreea l-a acceptat ca pe copilul ei!

Săptămâna trecută, CANCAN.RO detona bomba. Victor Cornea are un fiu în vârstă de 10 ani, pe care l-a făcut cu o iubită din adolescență și pe care l-a ținut departe de lumina reflectoarelor în toți acești ani. Tenismenul nu a fost căsătorit niciodată cu mama băiatului, Irina, însă au o relație bună de dragul fiului lor: „Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am trăit cândva o poveste frumoasă de dragoste.

Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal. Nu a vrut să joace tenis de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, ne-a declarat tenismenul.

NU RATA: BOMBA ANULUI! ANDREEA BĂLAN ȘI GEORGE BURCEA S-AU ÎMPĂCAT! CEI DOI S-AU ÎNTÂLNIT ASTĂZI ȘI ȘI-AU SPUS CE AVEAU PE SUFLET. CUM A DECURS ÎNTÂLNIREA!