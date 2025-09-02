Ești neasigurat după 1 septembrie 2025? Ce trebuie să faci

Începând de ieri, 1 septembrie, regulile jocului în sănătate s-au schimbat radical. Dacă până ieri puteai sta liniștit ca persoană coasigurată, acum realitatea e mult mai dură: fără contribuție plătită, nu mai ai acces la tratamente și consultații. Iar asta nu e doar o formalitate birocratică, ci o condiție fără de care rămâi complet descoperit în fața oricărei probleme medicale.
Persoanele fără statut de coasigurat trebuie să plătească CASS anual, începând de ieri, 1 septembrie 2025, dacă vor să mai aibă acces la servicii medicale decontate. În caz contrar, aceștia vor suporta costurile tratamentelor și consultațiilor.
De la 1 septembrie 2025, statutul de coasigurat dispare oficial, conform Legii nr. 141/2025. Practic, cei care până acum beneficiau de servicii medicale fără să achite CASS, fiind trecuți în întreținerea unei alte persoane asigurate, nu mai au acest drept. Singura excepție o reprezintă situațiile de urgență, unde accesul la tratament rămâne garantat.
Pentru a-și menține accesul la servicii medicale, foștii coasigurați sunt obligați să depună la ANAF Declarația Unică (formular 212) și să achite contribuția anuală de 2.430 lei. Plata se poate face în două tranșe: 25% la depunerea documentului și restul de 75% până pe 25 mai 2026. În plus, acest demers poate fi realizat și de către persoana care i-a avut anterior în întreținere.
„Ca să ajungi în ambulatoriu e complicat. Trebuie să te programezi, trebuie să ai bilet de trimitere. Așa că 90% dintre aceștia preferă să ajungă la primiri urgențe. După 1 septembrie va fi și mai complicat pentru că a dispărut calitatea de coasigurat. 17.000 de persoane rămân fără asigurări la Iași din cei care erau asigurați prin intermediari și 7.000 de mame. O să fie măcel la UPU”, a declarat doctorul Tudor Ciuhodaru, pentru fanatik.ro.
