Ești neasigurat după 1 septembrie 2025? Ce trebuie să faci

De la 1 septembrie 2025, statutul de coasigurat dispare oficial, conform Legii nr. 141/2025. Practic, cei care până acum beneficiau de servicii medicale fără să achite CASS, fiind trecuți în întreținerea unei alte persoane asigurate, nu mai au acest drept. Singura excepție o reprezintă situațiile de urgență, unde accesul la tratament rămâne garantat.

Pentru a-și menține accesul la servicii medicale, foștii coasigurați sunt obligați să depună la ANAF Declarația Unică (formular 212) și să achite contribuția anuală de 2.430 lei. Plata se poate face în două tranșe: 25% la depunerea documentului și restul de 75% până pe 25 mai 2026. În plus, acest demers poate fi realizat și de către persoana care i-a avut anterior în întreținere.