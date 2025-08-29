O nouă taxă crește în România. Cine va scoate mai mulți bani din buzunar

Șoferii români trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari pe drumurile naționale. Ministerul Transporturilor a propus recent majorarea taxelor de trecere a podurilor peste Dunăre și a rovinietei, măsuri care ar putea afecta semnificativ bugetul celor care circulă frecvent între Dobrogea și restul țării.

Ministerul Transporturilor a lansat un proiect de ordonanță de urgență prin care propune majorarea tarifelor pentru trecerea podurilor peste Dunăre și anume podul Fetești-Cernavodă și podul Giurgeni-Vadu Oii.

Conform proiectului, taxa pentru autoturisme la Fetești-Cernavodă ar urma să crească de la 13 lei la 19 lei, iar la Giurgeni-Vadu Oii, de la 11 lei la 16 lei.

În paralel, începând din septembrie 2025, este prevăzută și o majorare a rovinietei pentru autoturisme, care va crește de la 28 de euro la 50 de euro pe an, ceea ce va însemna costuri mai mari pentru toți cei care circulă pe drumurile naționale.

Cât va costa trecerea pe podul de la Fetești

Taxa de pod la Fetești în 2025 este stabilită în funcție de tipul vehiculului și de numărul de treceri achiziționate. Dacă proiectul va trece, prețul se va modifica, așa cum s-a menționat anterior.

Autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone: 13 lei/trecere; 26 lei/2 treceri; 208 lei/20 de treceri.

Vehicule pentru transport persoane cu peste 9 locuri sau vehicule între 3,5 și 12 tone: 47 lei/trecere; 94 lei/2 treceri; 818 lei/20 de treceri.

Vehicule de transport persoane cu peste 23 de locuri sau vehicule ≥12 tone (max. 3 axe): 64 lei/trecere; 128 lei/2 treceri; 1.114 lei/20 de treceri.

Vehicule ≥12 tone cu minimum 4 axe: 91 lei/trecere; 182 lei/2 treceri; 1.584 lei/20 de treceri.

Șoferii care nu vor plăti, vor fi sancționați

Neplata taxei este verificată prin camerele video instalate la poduri. Dacă un șofer trece fără să achite, procesul-verbal și amenda sunt trimise ulterior la domiciliul proprietarului mașinii. În plus față de sancțiunea financiară, pot fi calculate dobânzi și penalități zilnice până la achitarea integrală a sumei.

Șoferii care nu achită la timp taxa de pod riscă sancțiuni mai dure. Amenzile vor porni de la 190 de lei și pot ajunge, în funcție de categoria vehiculului, până la 1.820 de lei.

