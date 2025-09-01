Acasă » Știri » Rovinieta se scumpește începând de azi, 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii

Rovinieta se scumpește începând de azi, 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii

De: Andreea Stăncescu 01/09/2025 | 10:49
Rovinieta se scumpește începând de azi, 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii
Cât va costa rovinieta / FOTO: Shutterstock

Începând cu 1 septembrie 2025, șoferii din România vor plăti mai mult pentru rovinietele autoturismelor. CNAIR a anunțat majorări semnificative atât la tarifele pentru diferite perioade de valabilitate, cât și la nivelul amenzilor aplicate celor care circulă fără rovinietă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează șoferii care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România că se vor aplica noi tarife pentru rovinietele destinate autoturismelor.

Noile tarife pentru rovinietă anunțate de CNAIR

  • rovinietă valabilă o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro
  • rovinietă pentru 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro
  • rovinietă pentru 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro
  • rovinietă pentru 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro
  • rovinietă pentru 12 luni: de la 28 euro la 50 euro

Tot din 1 septembrie, șoferii care circulă fără rovinietă riscă sancțiuni mai ridicate: amenzile vor porni de la 500 lei (față de 250 lei anterior) și pot ajunge până la 1.000 lei (în loc de 500 lei). CNAIR precizează că rovinietele achiziționate înainte de această dată rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise, fără a fi afectate de noile tarife.

Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn...
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta...

Șoferii pot achita rovinieta și tariful de trecere pentru podurile Fetești–Cernavodă prin mai multe metode: online, pe portalul www.erovinieta.ro sau prin aplicația mobilă eTarife, prin SMS, la numerele 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj), la punctele de lucru CNAIR sau la distribuitorii autorizați (lista completă pe site-ul oficial), prin platforma www.ghiseul.ro sau cu plata realizată exclusiv prin card bancar

Carburantul s-a scumpit de la 1 august

Începând cu 1 august, șoferii au plătit mai mult pentru alimentarea cu carburant. Accizele aplicate la benzină și motorină au crescut cu 10%, iar cota standard de TVA urcă de la 19% la 21%.

Potrivit specialiștilor din domeniu, prețurile carburanților au suferit o nouă majorare, de aproximativ patru bani pe litru. Astfel, benzina premium se vinde acum cu sume cuprinse între 7,94 lei și 8,18 lei/litru.

Scumpirile s-au înregistrat și la celelalte tipuri de combustibili. Benzina standard are un tarif situat între 7,31 lei și 7,47 lei/litru, motorina standard se comercializează între 7,79 lei și 7,91 lei/litru, iar pentru motorina premium șoferii plătesc între 8,15 lei și 8,46 lei/litru.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan, o nouă decizie controversată care îi ”distruge” pe românii săraci: ”Scutește bogații”

O nouă taxă crește în România. Cine va scoate mai mulți bani din buzunar

Tags:
Iți recomandăm
Cine sunt și cum arată părinții Mariei Avram de la Insula Iubirii. Detaliul observat de fani
Știri
Cine sunt și cum arată părinții Mariei Avram de la Insula Iubirii. Detaliul observat de fani
Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner
Știri
Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și...
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în jumătate din România!/Când se încălzește din nou
Gandul.ro
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a...
Un român a „spart banca” în Polonia, iar acasă și-a retras banii cu țârâita. A dat detalii despre cum îi fentează pe guvernanți
Adevarul
Un român a „spart banca” în Polonia, iar acasă și-a retras banii cu...
Povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume care a pornit de la zero. Cum a făcut primii bani, în copilărie
Digi24
Povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume care a pornit...
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Parteneri
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
Click.ro
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău....
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Digi 24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a...
Israelul susține că l-a ucis pe „omul mascat”, un simbol al mișcării Hamas. Cine era Abu Obeida
Digi24
Israelul susține că l-a ucis pe „omul mascat”, un simbol al mișcării Hamas. Cine era...
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
O celebră influenceriță a fost ucisă alături de familia ei! Aceștia au fost găsiți într-o camionetă
kanald.ro
O celebră influenceriță a fost ucisă alături de familia ei! Aceștia au fost găsiți într-o...
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți...
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
kfetele.ro
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru...
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
WOWBiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă...
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
go4it.ro
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se...
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în...
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost...
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și companii
Capital.ro
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și...
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Romania TV
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Regulă pentru cei care au gard la casă. Amendă pentru proprietari dacă nu au autorizație
Capital.ro
Regulă pentru cei care au gard la casă. Amendă pentru proprietari dacă nu au autorizație
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce ar fi amenințat-o pe Oana Mizil
evz.ro
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce ar fi amenințat-o pe Oana Mizil
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Gandul.ro
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în...
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 de euro!
as.ro
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze...
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul...
Cel puţin 622 de morţi şi 1.500 de răniţi în Afganistan, în urma unui cutremur de suprafaţă de magnitudinea 6 lângă Jalalabad
radioimpuls.ro
Cel puţin 622 de morţi şi 1.500 de răniţi în Afganistan, în urma unui cutremur...
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul manelistului Tzancă Uraganu
Fanatik.ro
Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după...
Veste proastă pentru Mircea Lucescu: Daniel Bîrligea de la FCSB, suspect de ruptură musculară! Prima reacție oficială a FRF
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Mircea Lucescu: Daniel Bîrligea de la FCSB, suspect de ruptură musculară! Prima...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine sunt și cum arată părinții Mariei Avram de la Insula Iubirii. Detaliul observat de fani
Cine sunt și cum arată părinții Mariei Avram de la Insula Iubirii. Detaliul observat de fani
Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix ...
Mihaela Rădulescu s-a întors în România! Cu cine a fost surprinsă vedeta, după moartea lui Felix Baumgartner
Celebrul chef, diagnosticat cu cancer! A fost supus unei intervenții chirurgicale
Celebrul chef, diagnosticat cu cancer! A fost supus unei intervenții chirurgicale
Cum arăta ispita Mattia de la Insula Iubirii înainte să ajungă celebru. Schimbare radicală de look!
Cum arăta ispita Mattia de la Insula Iubirii înainte să ajungă celebru. Schimbare radicală de look!
Cum să faci acasă cartofi prăjiți ca la Mc Donald’s. Trucul simplu și ingenios a devenit viral!
Cum să faci acasă cartofi prăjiți ca la Mc Donald’s. Trucul simplu și ingenios a devenit viral!
3 zodii vor avea cea mai bună perioadă din an. Ei sunt favoriții Universului în septembrie 2025!
3 zodii vor avea cea mai bună perioadă din an. Ei sunt favoriții Universului în septembrie 2025!
Vezi toate știrile
×