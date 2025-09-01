Rovinieta se scumpește începând de azi, 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii

Începând cu 1 septembrie 2025, șoferii din România vor plăti mai mult pentru rovinietele autoturismelor. CNAIR a anunțat majorări semnificative atât la tarifele pentru diferite perioade de valabilitate, cât și la nivelul amenzilor aplicate celor care circulă fără rovinietă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează șoferii care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România că se vor aplica noi tarife pentru rovinietele destinate autoturismelor.

Noile tarife pentru rovinietă anunțate de CNAIR

rovinietă valabilă o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro

rovinietă pentru 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro

rovinietă pentru 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro

rovinietă pentru 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro

rovinietă pentru 12 luni: de la 28 euro la 50 euro

Tot din 1 septembrie, șoferii care circulă fără rovinietă riscă sancțiuni mai ridicate: amenzile vor porni de la 500 lei (față de 250 lei anterior) și pot ajunge până la 1.000 lei (în loc de 500 lei). CNAIR precizează că rovinietele achiziționate înainte de această dată rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise, fără a fi afectate de noile tarife.

Șoferii pot achita rovinieta și tariful de trecere pentru podurile Fetești–Cernavodă prin mai multe metode: online, pe portalul www.erovinieta.ro sau prin aplicația mobilă eTarife, prin SMS, la numerele 7500 (rovinietă) și 7577 (peaj), la punctele de lucru CNAIR sau la distribuitorii autorizați (lista completă pe site-ul oficial), prin platforma www.ghiseul.ro sau cu plata realizată exclusiv prin card bancar

Carburantul s-a scumpit de la 1 august

Începând cu 1 august, șoferii au plătit mai mult pentru alimentarea cu carburant. Accizele aplicate la benzină și motorină au crescut cu 10%, iar cota standard de TVA urcă de la 19% la 21%.

Potrivit specialiștilor din domeniu, prețurile carburanților au suferit o nouă majorare, de aproximativ patru bani pe litru. Astfel, benzina premium se vinde acum cu sume cuprinse între 7,94 lei și 8,18 lei/litru.

Scumpirile s-au înregistrat și la celelalte tipuri de combustibili. Benzina standard are un tarif situat între 7,31 lei și 7,47 lei/litru, motorina standard se comercializează între 7,79 lei și 7,91 lei/litru, iar pentru motorina premium șoferii plătesc între 8,15 lei și 8,46 lei/litru.

O nouă taxă crește în România. Cine va scoate mai mulți bani din buzunar