Eugenia Șerban, angajată de Piedone la Primărie. Ce funcție va ocupa actrița

După Oana Zăvoranu… și Eugenia Șerban a fost angajată de Piedone la Primărie. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituției.

Recent, Oana Zăvoranu a anunțat pe rețelele de socialiazare că va fi consilier de imagine pentru Cristian Popescu Piedone. Vedeta se va ocupa de relația cu mass-media și a menționat faptul că nu dorește să fie remunerată pentru serviciile prestate.

Iar, acum, după Oana Zăvoranu Piedone a decis să angajeze o altă vedetă pentru postul de consilier. Este vorba despre actrița Eugenia Șerban. Anunțul oficial a fost făcut chiar de reprezentanții instituției, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 5. (CITEȘTE ȘI: CUM AM SURPRINS-O PE EUGENIA ȘERBAN, LA UN EVENIMENT MONDEN. A ÎNVINS CANCERUL DE DOUĂ ORI ȘI PARCĂ A „RENĂSCUT”!)

”Primarul Sectorului 5, Cristian Victor Popescu Piedone, își consolidează echipa personală. Începând de astăzi, din echipa sa de consilieri, face parte și cunoscuta actriță Eugenia Șerban, ea urmând să ofere edilului consultanță pe probleme culturale, inclusiv în ceea ce privește activitatea Centrului Cultural și de Tineret , instituție aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local a Sectorului 5”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Sectorului 5.

La rândul său, Piedone a mărturisit că este entuziasmat de faptul că Eugenia Șerban face parte din echipa sa de consilieri: ”Mă bucură faptul că locuitorii Sectorului 5 vor putea beneficia de talentul și expertiza unui actor de talia Eugeniei Șerban. Așa cum știm cu toții, ea este o învingătoare! Iar proiectele pe care le vom pune în practică, împreună, nu vor putea fi decât de succes pentru membrii comunității Sectorului 5”, a declarat, la rândul său, primarul Piedone.

Eugenia Șerban a învins cancerul

Eugenia Șerban, în vârstă de 51 de ani a reuşit să învingă cancerul. În cadrul unui intervu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro, artista și-a amintit de cea mai dificilă perioadă din viața ei. În ciuda greutăților care au măcinat-o mult timp, actrița a ieșit învingătoare și a trecut peste cumpănă.

”În ziua în care am făcut ultima şedinţă de chimioterapie şi, la o lună de zile, am făcut toate investigaţiile. Sunt un caz care este discutat la nivel internaţional, pentru că eu am hotărât să fac toate operaţiile în aceeaşi zi. Într-adevăr a fost un demers complicat care a durat 12 ore, trei intervenţii într-una.

Doctorii m-au sfătuit să le fac pe rând, dar eu am spus „nu“, pentru că am considerat că psihicul meu nu poate să ducă atât de mult timp calvarul şi că e pregătit să se rezolve totul repede, pentru că eu în două luni voiam să fiu înapoi pe scenă. Toată lumea râdea şi spunea: „Sub nicio formă nu se va putea!“. Ei, n-am reuşit în două luni, dar în trei luni mi-am făcut acea zi de naştere cu 150 de oameni, iar în următoarea lună am avut spectacolul monolog Spovedanie în faţa luminii, de o oră şi jumătate, la Timişoara”, a mărturisit actrița.