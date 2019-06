Evaluare Națională 2019. Absolvenții de clasa a VIII-a susțin azi proba la limba maternă

Absolvenţii clasei a VIII-a susţin, vineri, proba la Limba şi literatura maternă, în cadrul examenului de Evaluare Naţională 2019. Un număr de 154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris la Evaluarea Naţională, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Proba începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. (Citește și: Reguli stricte la Evaluarea Națională 2019. Ce nu au voie să facă elevii în sala de examen)

Care sunt regulile la examen

De asemenea, probele sunt monitorizate audio-video. Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor. Este interzisă introducerea în sălile examenului de evaluare ale unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).