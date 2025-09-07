Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru Adam Ştefan!

Un eveniment cum rar se vede chiar și în lumea bună a avut loc weekendul acesta, atunci când Ștefan Timiș, unul dintre moștenitorii imperiului Cris Tim, și partenera lui de viață, Mirela Catinca, și-au botezat fiul, pe micuțul Adam Ștefan. Întregul moment a fost o sărbătoare a bunului gust, desfășurată într-un cadru de vis, care a adus împreună tradiția, luxul, dar și generozitatea. Toate detaliile vi le oferă CANCAN.RO în rândurile de mai jos.

Decorul a fost desprins parcă dintr-o poveste, unde eleganța și detaliile au jucat rolul principal. Costurile au fost pe măsură, ridicându-se la aproximativ 1 milion de euro. Casa Timiș, o locație deja celebră pentru arhitectura și grădinile sale spectaculoase, a fost gazda perfectă, acolo unde a fost amplasat un cort pentru grandiosul eveniment.

De partea decorativă s-a ocupat Florăria Iris, recunoscută pentru compozițiile dar si preturile sale de excepție, iar albul imaculat a fost alegerea fericiților părinți. Ghirlande uriașe de flori albe au împânzit locația, transformată într-un cadru feeric. Botezul s-a desfășurat pe două zile, în care invitații s-au putut bucura de preparate sofisticate și artiști renumiți de la noi, dar și de peste hotare. Nașii au fost aleși cu grijă, Cristian Dolofan și soția sa, Raluca Dolofan. Afaceristul este patronul Dolo Trans Olimp, unul dintre cei mai mari transportatori rutieri de pe piață.

Ștefan Timiș și Mirela Catinca, botez fastuos pentru fiul lor

Botezul a fost o celebrare desfășurată pe două zile, fiecare cu propria sa notă aparte. Prima zi a fost dedicată luxului absolut. Meniul a fost unul la superlativ, cu preparate fine ce au inclus caviar, homar, vită wagyu și delicatese rare, toate acompaniate de cea mai scumpă șampanie de pe piață, cum ar fi Cristal. Fiecare detaliu a fost gândit pentru a oferi invitaților o experiență de neuitat, iar momentele muzicale au fost la înălțimea așteptărilor. Pe scenă au urcat Lou Bega și legendarii Al Bano și Romina Power, care au făcut inimile tuturor să tresară odată cu refrenele lor nemuritoare. Nici artiștii noștri nu au lipsit de la botez, Vali Vijelie și Viorica împreună cu Ioniță de la Clejani au făcut senzație. La finele serii a existat și un foc de artificii spectaculos, care a completat perfect prima parte a evenimentului.

Ziua a doua a adus un alt tip de farmec, cel al tradiției românești. După opulența primei seri, invitații au pășit într-o atmosferă autentică, întreținută de un taraf și de Loredana Groza. S-au servit preparate tradiționale românești, sarmale, ciorbă și nelipsitul ciolan.

Părinții au transformat botezul într-un eveniment de caritate

Deși valoarea botezului a fost, așa cum vă spuneam și mai sus, estimată la nu mai puțin de 1 milion de euro, Ștefan Timiș și Mirela Catinca au demonstrat că adevăratul sens al unei astfel de sărbători nu stă doar în fast.

Părinții au făcut un gest impresionant, nu au acceptat clasicul dar, primit de la invitați, ci i-au îndemnat pe aceștia să doneze direct în conturile fundației caritabile care îi poartă numele micuțului botezat. Astfel, botezul lui Adam Ștefan a devenit nu doar o amintire de familie, ci și un act de binefacere și o lecție de generozitate care arată că luxul poate merge mână în mână cu responsabilitatea socială.

