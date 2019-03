Ex-logodnica lui Florin Pastramă, mărturii în premieră despre ”dezmățul de la Fermă”

Se încing hormonii la cel mai urmărit reality show. Odată cu ei, și nervii care dau în clocot. De această dată, Brigitte e cea acuzată că răspunde avansurilor făcute de don juanul Florin Pastramă, iubitul asistentei TV Raluca Podea, până în urmă cu o lună. „La el nu am pretenții, că are două clase, dar aveam pretenții de la ea…„ i-a transmis Raluca fostei soții a lui Ilie Năstase. (VEZI ȘI: Cream a ”măturat pe jos” cu Brigitte!)

După disputele dintre Brigitte Sfăt și cântăreață Cream, fosta soție a lui Ilie Năstase este din nou în mijlocul unor controverse, tot pe teme sentimentale. Dacă pe Cream o acuza că ar fi fost iubita soțului ei decedat și că ar fi împărțit același bărbat, de această dată Brigitte este cea acuzată că se amestecă în relațiile altora. Și anume, a concurentului din Ferma Florin Pastramă și a fostei asistente TV Raluca Podea. Cei doi erau împreună de doi ani și plănuiau ca anul acesta să facă nunta și un copil. Planurile s-au ruinat când Raluca și-a văzut logodnicul în preajma concurentelor de la Ferma, respectiv Otilia Bilionera sau Otniela. După cele două, a urmat și Brigitte.

„Ea, când a intrat în Fermă, știa că e cu mine”

„Mi se pare destul de penibil, nu mă gândesc la el, cât mă gândesc la ea. Brigitte, mi se pare penibil și josnic dacă lucrurile au degenerat mai mult. Nu știu, nu pot să comentez, sunt niște speculații, aștept să văd ceea ce va urma, deși eu știu ceea ce va urma.

La el nu am pretenții că are două clase, dar aveam pretenții de la ea în condițiile în care tu îi atragi atenția că el glumește și râde cu toate fetele din fermă și tu vorbești cu mine pe cameră, deci, ești penibil și de cea mai joasă speță dacă tu ai făcut niște lucruri vis-a-vis de acest om. Ea, când a intrat în Fermă, știa că e cu mine. Am decis să pun punct acestei relații de doi ani de zile pe care am avut-o cu acest om josnic și nu comentez, deocamdată, mai multe. Deși, am foarte multe de spus și de adăugat”, a declarat Raluca Podea pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Înainte de a începe reality show-ul, Pastramă și Brigitte erau provocați de Jorge la lucruri care par să se adeverească: „Casă de piatră! Doamne ajută! Gemeni sănătoși și sarcină ușoară, Florin! Iată că iubirea vieții a venit mai repede decât se aștepta”, spunea Jorge, la care Florin Pastramă: „Nu! Nu mai faceți caterincă. Îi dau inelul. Un inel de 50 mii și un colier de 100 mii. În Maldive vreau să-i fac gemeni. Inseminare artificială d-aia…”. (CITEȘTE AICI: Detalii de ultimă oră despre împăcarea lui Vârciu cu fosta iubită)

„E de cea mai joasă speță. În primul rând, că nu mă compari cu nimeni pentru că eu sunt eu şi nu mă pot compara nici cu X, nici cu Y și cu atât mai mult cu cea mai bătrână care e mai bătrână și decât Biblia. Înțelegi ? Nu e cazul. Am spus tot, mai bătrână decât Biblia. Adică, despre ce vorbim? Eu nu sunt un om frustrat, sunt un om cât se poate de normal, eu am apreciat-o pe ea din anumite motive, că a știut să se descurce, că a fost o femeie care a suferit în viață, dar când suferi și ai remușcări nu cred că trebuie să-i faci pe alții să sufere. De asta îți spun că va urma și va ieși foarte urât”, ne-a mai mărturisit blondina.

Raluca Podea, supărată foc: „ Este genul de om care umblă după babe și după femeile cu bani”

Și iubitul lui Brigitte, care îi este și partener de afaceri, s-a arătat nemulțmumit de ceea ce a văzut la televizor. „Tu când știi că ai un bărbat acasă, să faci și să accepți niște lucruri. Ești pocăită? Ce pocăită ești tu, ești nebună? Unde te pocăiești? Ce pocăită ești când te duci și te târăști cu toți, înjuri, faci pe nebuna și arăți cine ești. Cine ești tu, dacă nu era Ilie Năstase nici nu se auzea de Brigitte Sfăt, că ea dă sfaturi, dar habar n-are”, a continuat Raluca Podea.

Raluca și Pastramă aveau planuri mărețe. Luna acesta ar fi trebuit să meargă la un cabinet de inseminare artificială, dorind astfel să devină părinți. Văzându-și bărbatul în ipostazele de la Fermă, Raluca nici nu vrea să mai audă de el: „E definitiv, eu nu mai am ce să caut lângă acest om, nici nu vreau să-l mai văd vreodată în viața mea. Este genul de om care umblă după babe și după femeile cu bani. De mine s-a îndrăgostit, era leșinat după mine, tremura când mă vedea. S-a săturat și el atâția ani de atâtea babe. Pot să le enumăr sau să aduc niște dovezi.

Să arăt cu ce fel de femei a umblat el înainte, tocmai din cauza asta are atracție la babe și la femeil care au doi, trei lei. Că și eu am avut doi, trei lei în relația asta. El nu mi-a dat nimic în doi ani de zile. Nimic! Și când spun nimic, chiar nu mi-a dat nimic„. (NU RATA: ”Ricky Martin al manelelor” s-a combinat cu o ultra-calificată, iar noi avem imagini necenzurate)

Brigitte a acuzat-o pe cântăreața Claudia Pavel

„Săraca de tine, Brigitte, trebuie să te duci la spitalul de nebuni, mânca-ți-aș gura ta, că ești mitomană. N-am putut să văd asemenea femeie bolnavă. Mi-e milă de ține, fată”, îi spunea cântăreața lui Brigitte Sfăt, după ce bruneta a acuzat-o că a umblat cu soțul ei decedat.

„Spune că am fost cu soțul ei decedat, Dumnezeule, se învârte omul ăla, săracul, în mormânt. Dumnezeu să-l odihnească. Eu pe omul ăla nu-l cunosc. Pe soțul ei nici nu știu cum îl cheamă. După ce am ieșit din Fermă, am aflat că acest om a murit undeva în 2002.

Iar presupusa mea relație cu acest om trebuia să se întâmple înainte, adică, când aveam vreo 15 ani, eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Ca să spui o asemenea mizerie despre un copil mi se pare, nu răutate, ceva îngrozitor. Ca să spui că eu, la 15 ani, am avut o relație cu un bărbat însurat este cea mai mare mizerie care s-a spus vreodată despre mine”, spunea Claudia Pavel pentru Viva.ro.

