Ex-secundul al unui echipe de top din Liga I îl acuză pe cunoscutul antrenor că a hărțuit sexual un fotbalist de 17 ani: ”L-au dat afară de la fosta echipă pentru că…”

Se cutremură fotbalul din România! Ex-secundul al unui echipe de top din Liga I îl acuză pe cunoscutul antrenor că a hărțuit sexual un fotbalist de 17 ani. Dezvăluirile sunt, de-a dreptul, șocante! CANCAN.RO, site-ul nr. 1, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Fotbalul românesc stă pe un butoi de pulbere! Un antrenor al unei echipe cu greutate din Liga 1, care are play-off-ul, aproape asigurat este în centul unui scandal imens. Adjunctul său i-a aflat trecutul respectivului tehnician și a ajuns șomer! A fost, practic, mazilit de șef!

Până anul trecut, acesta a făcut parte din staff-ul unei echipe din top 5 România. A fost antrenor secund la o grupare cunoscută și cu numeroși suporteri. Și-a făcut treaba perfect și nimeni nu a avut ceva să-i reproșeze. La urechile lui a ajuns, însă, o informație. Care, ulterior, i-a fost fatală.

“A aflat că îi cunosc trecutul și…”

Ex-secundul echipei din Liga 1 s-a confesat, până acum, doar apopiaților. Dar, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, este decis să iasă în public și să spună tot adevărul. Anume că antrenorul principal al formației cu greutate din Liga 1 a fost concediat de la fosta echipă pentru că a hărțuit un jucător!

“Am ajuns la capătul răbdării, voi ieși, curând, în presă. Lumea trebuie să știe adevărul, nu trebuie să ne mai ascundem. I-am fost secund și am aflat că l-au dat afară de la fosta echipă pentru că a hărțuit un fotbalist de 17 ani. Dânsul a aflat că îi cunosc trecutul și am ajuns, pentru el, dușmanul numărul 1. Ușor, ușor, m-a exclus din staff-ul echpei și, în cele din urmă, am fost forțat să plec! Din cauza faptului că am aflat ce a putut să facă la fosta echipă”, s-a confesat apropiaților ex-secundul al unei echipe de top din Liga 1.

În prezent, nu are contract!

În prezent, fostul antrenor secund al echipei cunoscută și iubită din Liga 1 nu are contract. Nu-și revine, încă, din șoc. Deși au trecut câteva luni bune de când a fost îndepărtat. Nu are deloc liniște și este ferm convins că a fost mazilit după ce a aflat că superiorul său a hărțuit un fotbalist de 17 ani. Foarte probabil, în perioada următoare, va povesti tot.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină, ca de obicei, la curent cu desfășurarea acestui subiect!