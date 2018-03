EXATLON 14 martie. Noi tensiuni în echipa “Războinicilor”. Alina a răbufnit: “Vreți să plec acasă? Plec, la revedere! Nu stau să îmi rup…”

EXATLON 14 martie. În tabăra “Războinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales după ultimul episod de la Arena. Nominalizată să plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plajă. A dorit să afle care sunt motivele pentru care colegii vor să scape de ea.

„Nu sunt supărată, sunt doar dezamăgită de Alex. Argumentele pe care le-a adus el au fost către Roxana, însă era deja nominalizată. Când a vorbit despre fete, a vorbit la plural și a nominalizat o persoană și aceea am fost eu. Atât timp cât sunt fericită, voi zâmbi, dar dacă sunt nefericită, o să vă spun.

Voi dacă nu știți unde greșiți nu o să fiți o echipă bună, mai ales dacă dați vina pe fete. Vreți să plec acasă? Plec, la revedere! Nu stau eu să îmi rup mâini, picioare… Pentru ce? Cu ce motivație merg eu acum la joc? Pe noi trebuie să ne intereseze rezultatele, nu să spunem că am vrut, că am încercat. Faptele trebuie să vorbească și uită-te la noi în ce hal suntem”, a spus Alina.

EXATLON 14 martie. De cealaltă parte, Alex susține că Alina nu aduce câștig echipei. „Mă deranjează că Alina se contrazice cu toată lumea mereu. Trebuie să te uiți puțin în trecut ca să vezi prezentul și viitorul. Motivul pentru care noi am avut o perioadă lungă de eșecuri este din cauză că nu am fost de acord unul cu ceilalți. Nu am nevoie de intervenția Alinei, contradictorie și care dezbină”, a spus Alex de la Exatlon.

Ce este Exatlon

Exatlon este varianta românească a reality show-ului internaţional bazat pe formatul original turcesc, difuzat în România pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 şi este prezentată de Cosmin Cernat.

Show-ul cuprinde 20 de concurenţi, zece vedete şi zece oameni obişnuiţi, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la încercare pregătirea fizică, viteza de reacţie şi rezistenţa psihicǎ. Va exista un singur mare câştigător, care va intra în posesia premiului de 100.000 de euro. Filmările emisiunii au loc în Republica Dominicană.