Exatlon, 2 septembrie. Silvia Stroescu a fost eliminată

Exatlon, 2 septembrie. Silvia Stroescu a fost prima eliminare din sezonul 2 al Exatlon. Concurenta a părăsit competiția după ce a fost învinsă de Lili Sandu.

„Îmi este greu să mă despart de ele (Lili și Monica n.r), dar știu că nu vor sta o veșnicie aici. Mă bucur că am avut ocazia să fiu aici alături de oameni frumoși. Glezna mi-a făcut probleme. Mă bucur că am făcut parte din această echipă. Le doresc colegilor să ajungă în casa aceea”, a mărturisit Silvia Stroescu după ce a fost eliminată. Lili Sandu a plâns după ce a câștigat în fața Silviei.

Silvia Stroescu a fost nominalizată pentru eliminare după ce a avut cele mai slabe rezultate de când a început competiția. Lili Sandu a fost nominalizată pentru eliminare de Ana Georgescu, cea care a fost desemnată „Player of the week”.

„După o analiză alături de echipa mea, nu am făcut singură această alegere și nu mi s-ar fi părut normal să fie așa, a doua nominalizare este Lili”, a spus Ana Georgescu.

„Mă bucur că am avut oportunitatea să particip, să văd despre ce este vorba la Exatlon. Nu pot compara ce s-a întâmplat aici cu competițiile la care am participat. Da, am avut această accidentare la gleznă, dar sunt fericită că am dus traseele până la capăt și asta este, am făcut tot ce am putut”, a declarat Silvia Stroescu.

„Simt ca un gol în suflet. Țin la toți colegii mei în parte, țin și la Silvia și astăzi vreau să știe că voi concurași pentru ea, nu împotriva ei”, a spus Lili Sandu înainte de proba eliminatorie.

„E un sentiment ciudat, o știu pe Silvia de atâția ani”, a spus Monica Roșu.