Exatlon 26 ianuarie. Ce echipe vor antrena Vladimir Drăghia și Giani Kiriță

Concurenții Exatlon au aflat ce antrenor vor avea! Faimoșii și Războinicii i-au primit cu urale pe Giani Kiriță și Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia și Giani Kiriță și-au făcut apariția în Reăublica Dominicană cu măști pe față. Într-un final, Cosmin Cernat le-a arătat concurenților antrenorii pe care îi vor avea. Este vorba despre Vladimir Drăghia și Giani Kiriță.

”Să țineți minte momentul ăsta! Mă încearcă aceleași sentimente din primul sezon, când făceam foamea. Ziceam că nu o să mai revin, dar se pare că ne îndrăgostim de locul ăsta. Oricât de greu v-ar fi acum, o să ajungeți să iubiți locul și experiența asta”, a spus Vladimir Drăghia în cadrul emisiunii.

”Bine v-am regăsit. Din fericire, am experiență ca antrenor. Sunt bucuros că am venit iar aici. Abia aștept să intru în pâine”, a spus Giani Kiriță.

Ei bine, Vladimir Drăghia va fi antrenorul Faimoșilor, iar Giani Kiriță al Războinicilor.

Vladimir Drăghia nu-l vede pe Giani Kiriță un rival

Vladimir Draghia spune că nu se va raporta la Giani ca la un rival. Cerebral si hotărât să câștige, deținătorul trofelui primului sezon își va urmări obiectivele cu tenacitate și echilibru.

„ Asa cum am facut si in primul sezon, ma voi concentra la ceea ce voi face eu, nu la capra vecinului. Nu il vad pe Giani ca pe un rival. Nu am rivali acolo, am obiective. Iar pentru indeplinirea obiectivelor nu consider ca trebuie sa imi elimin rivalii, ci ca trebuie sa fiu eu mai bun, trebuie sa ii ajut pe cei din echipa mea sa fie mai buni decat ei insisi, zi de zi. Cam asa cred ca se castiga sanatos un concurs”, a adaugat Vladimir Draghia.

Celor doi antrenori le revine misiunea dificilă și nobilă de a-și coagula echipele, de a le motiva, mai ales în momente de cumpănă, și de a le insufla încredere. Călătoria impresionantă a depășirii limitelor prin care vor trece cei 20 de concurenți va deveni și călătoria lor, una presărată, ca și până acum, cu slăbiciuni firești, ambiții uriașe, sacrificii, dovezi impresionante de prietenie și fairplay.