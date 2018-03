Alina de la ”Războinicii” dă dovadă de character! Ea a explicat cum se simte ca-n prima zi, cum reușește să se relaxeze, numărând până la zece.

„Mă simt de parcă abia a început concursul, abia am venit și în ficare zi încerc să îmi controlez emoțiile. Sunt o perosană optimist, chiar dacă mă supăr, număr până la 10 și mi-a trecut. Nu pot să țin supărarea prea mult timp”, a spus Alina.

Alina a denunțat conflictul

Alina susținea că Ionut a amenințat-o pe Mariana. „Mariana a venit foarte suparata in cotet si mi-a spus ca a fost amenintata de Ionut si i-a spus: „Ai grija ca eu nu vorbesc, eu dau”. Iar in seara aceasta eu sunt cea falsa. Cand Ionu afost accidentat si s-a intors in spital, anumite persoane mi-au spus sa il nominalizez, printre care si Anca. Au spus ca trebuie nominalizat si am spus ca il respect pe Ionut si ca nu o sa fac treaba asta. Am primit multe reprosuri. Ionut a avut o perioada cand a stat mai retras si s-a tot spus ca ii este dor de casa si asa mai departe…Daca stau la plaja si mai zambesc, fac asta pentru ca sunt o fire pozitiva„ a spus Alina.

„Si pe mine m-a socat faptul ca Ionut a fost nominalizat. Eu cu Ionut am tipat unul la altul, noi am discutat la poarta. Nu mi-e frica de nimeni, decat de Dumnezeu, sincera sa fiu, sa aiba cineva curajul sa dea in mine„ a spus Mariana.

„Nu am spus ca dau in ea. I-am spus ca nu mai tipe la mine. Nu am zis asa ceva. Nu am zis ca o sa o bat pe ea. Nu as putea sa fac lucrul asta„ s-a aparat atunci Ionut.