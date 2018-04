EXATLON 3 APRILIE. Eliminate de la Exatlon, Anca și Mariana au făcut pronosticuri. ”Se pregătește o mare răzbunare din partea Faimoșilor”

EXATLON 3 APRILIE. Anca și Mariana au părăsit terenul de joc din Republica Dominicană, de la Exatlon, și au venit în direct la TV să-și spună părerea despre viitoarele eliminări din joc. Anca o vrea afară pe Alina, iar Mariana… vrea să plece cel mai slab jucător!

EXATLON 3 APRILIE. Chiar dacă au fost partenerii ei, Anca s-au bucurat că în ultima ediție, au pierdut ”Războinicii”.

„Mă bucur foarte mult că au pierdut Războinicii. Mă bucur că sunt nominalizări pe placul meu. Nu îi mai suport. Mi-au lăsat un gust amar. Nu țin cu ei, nu simt asta. Sper să iasă Alina, însă se pregătește o mare răzbunare din partea Faimoșilor. Am înțeles că acum vor să scoată omul bun din echipa Războinicilor. Ștefan este ținta lor. Eu nu aș vrea să iasă Ștefan. Cu el nu m-am certat. El este un băiat liniștit”, a spus Anca, în platoul emisiunii moderate de Andreea Mantea.

Mariana nu crede însă în această conspirație și este de părere că Ștefan va obține în continuare puncte pentru echipă. „Ștefan nu o să plece. Publicul trebuie să țină cont de calitățile lui sportive. Trebuie luat în calcul de la începutul competiției, nu pe ultima săptămână. Ștefan nu o să plece. Este un bun sportiv. E un om echilibrat. Roxana ar trebui să iasă. Nu ca Alina este prietena mea, dar ea vine din sala de forță, de alergare, de înot. La Roxana e o diferența. Roxana este mult prea timidă„, este de părere Mariana.